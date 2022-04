Chi è Big mama: la rapper che lotta per la body positivity

BigMama è una giovane rapper italiana che si sta facendo notare nel panorama musicale dell’hip hop italiano. Attraverso la sua musica lotta per la body positivity e contro ogni forma di discriminazione. Ma scopriamo chi è Big mama.

Chi è Bigmama

Big Mama è il nome d’arte di Marianna Mammone, nata nel 2000 ad Avellino e cresciuta in un piccolissimo paesino, San Michele di Serino. Sin da bambina ha partecipato alle gare di karaoke del suo paese vincendo diverse coppe. All’età di 13 anni, si avvicina al mondo del rap, scrivendo i suoi primi testi, registrandoli nella sua cameretta e pubblicandoli su YouTube. Dopo essersi diplomata al liceo scientifico ad Avellino, nel 2018 si trasferisce a Milano dove si iscrive al Politecnico alla facoltà di Urbanistica.

A Milano, città di grandi artisti e della musica, inizia a scrivere diversi brani 77,Lights Off e Amsa, grazie ai quali inizia a farsi conoscere. Nel 2020 entra a far parte dell’etichetta Pluggers, un’etichetta indipendente, con la quale pubblica nuovi singoli Mayday e Formato XXL. Questi due singoli le hanno permesso di attirarsi le attenzioni dei media del settore. A giugno del 2021 inizia la collaborazione con Epic/Sony Music Italia e annuncia un nuovo singolo, TooMuch prodotto da Crookers.

Successivamente pubblica Così leggera e partecipa al disco di Inoki in Mani. Ha partecipato all’evento Tough As You di Dr. Martens e MI AMI. Il 15 aprile 2022 esce il suo primo ep, Next big thing. L’1 maggio si esibirà sul palco del Concerto del Primo maggio 2022.

Big Mama e la sua lotta contro ogni discriminazione

Big Mama in diverse interviste ha affermato di aver subito diversi e tanti episodi di bullismo a causa del suo peso. Ed è proprio grazie alla musica che è riuscita a difendersi e proteggersi dai pregiudizi della gente. Lei, oggi, attraverso la sua musica lotta per la body positivity e contro ogni forma di discriminazione, che sia di genere, razziale, fisico o sessuale. La stessa infatti afferma:

Io faccio musica per sfogarmi e per accettarmi, poi le persone si rispecchiano e questo mi fa piacere. Pochi artisti mettono in mostra le proprie debolezze e questa è una cosa che serve e mi mancava quando ero piccola.

Relativamente agli haters, i commentatori da tastiera afferma:

Sono super tranquilla con il mio fisico e con il mio peso. Sono autoironica da morire, non ho paura di dire quanto peso e che sono obesa, sono cose della mia vita. Preferisco essere onesta piuttosto che nascondere cose che mi rappresentano. Gli haters arriveranno e già sono arrivati. Il problema è quello che dicono: si fermassero alla mia musica e all’aspetto fisico non risponderei nemmeno, ma alcuni pensano che io sia qui per promuovere l’obesità ed è terribile. Non l’ho mai fatto; parlo di me, non sto promuovendo una patologia. Sono gli unici commenti a cui rispondo.

Vita privata

Non abbiamo notizie sulla vita privata. Sul profilo social, Big Mama pubblica prettamente foto relative ai suoi video musicali e vita lavorativa.

Curiosità

Parlando di body positivity che in Italia non ha nessuno modello mentre stima tantissimo Lizzo, cantante e rapper statunitense: