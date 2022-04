Concertone Primo Maggio 2022: cantanti in scaletta e dove vederlo

Il Concerto del Primo Maggio è un festival musicale che dal 1990 è organizzato annualmente in occasione della Festa del lavoro in piazza San Giovanni a Roma dai tre sindacati CGIL,CISL E UIL. Quest’anno, finalmente, ritorna! Tutto quello sappiamo sulla scaletta, sui cantanti che si esibiranno e dove vederlo.

Concertone Primo Maggio

A causa delle restrizioni per il contenimento della pandemia Covid, il concerto per due anni consecutivi è andato in onda senza la presenza del pubblico. Quest’anno, finalmente, il concerto del 1 maggio torna agli albori con la presenza del pubblico ed in piazza San Giovanni in Laterano a Roma. A condurre, per il quinto anno consecutivo è Ambra Angiolini. Accanto alla conduttrice ci saranno tantissimi ospiti che si alterneranno sul palco come: il divulgatore scientifico Barbascura X, i giornalisti Riccardo Iacona, Giovanna Botteri e Francesca Barra, l’attore Claudio Santamaria, l’attore e regista Marco Paolini, lo scrittore Stefano Massini e il comico e conduttore tv Valerio Lundini.

Il tema di quest’anno è Al lavoro per la pace, il mondo del lavoro chiede che si metta subito fine alla Guerra contro l’Ucraina.

Scaletta e cantanti

Gli artisti che si esibiranno sul palco del 1 maggio sono circa trenta ed intratterranno il pubblico non solo presente ma anche da casa per tutto il giorno. Ecco la scaletta degli artisti che si esibiranno:

Ariete

Angelina Mango

Bandabardò & Cisco

BigMama

Bresh

Caffellatte e Deddy

Carmen Consoli

Claver Gold

Clementino

Coez

Coma_Cose

Enrico Ruggeri

Extraliscio con Luca Barbarossa

Fabrizio Moro

Fasma

Hu

La Rappresentante di Lista

Le Vibrazioni

L’Orchestraccia

Luché

Mace con Rkomi

Venerus

Gemitaiz

Colapesce e Joan Thiele

Mara Sattei

Marco Mengoni

Max Pezzali

Mecna

Mobrici

Mr. Rain

Ornella Vanoni

Psicologi

Rancore

Rkomi

Rovere

Sincro

Tommaso Paradiso

Venerus

VV

Willie Peyote

Oltre agli artisti italiani ci saranno anche artisti internazionali come GO-A, gruppo musicale ucraino che ha rappresentato l’Ucraina durante Euro Vision Song 2020 e il cast di Notre-Dame de Paris che si esibirà con una performance speciale. Nel pomeriggio si esibiranno anche le tre finaliste di 1MNEXT, il contest del concerto del primo maggio, dedicato agli artisti emergenti. Le finaliste sono: Giorgieness, Mille e Mira.

Dove vederlo

L’evento è previsto per le 15:30 fino alle 19:00 e dalle 20:00 fino alle 24:00 ed andrà in onda in onda su Rai 3 e su Rai Radio2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su RayPlay.