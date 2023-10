Nel 2024 uscirà il remake live action di uno dei classici Disney più amati, “Biancaneve“. Il film però non convince il pubblico, come mai? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Biancaneve: perché il film (che uscirà nel 2024) non convince il pubblico?

Nel 2024 uscirà, in tutte le sale cinematografiche, il remake live-action di uno dei classici Disney più amati di sempre, ovvero “Biancaneve“. Dopo il “Re Leone“, “Dumbo” e “La Sirenetta”, tocca ora a Biancaneve. Il film però, nonostante non sia ancora uscito, sta già suscitando diverse polemiche e diversi malumori da parte del pubblico, soprattutto sul popolare social di TikTok. Sono state le dichiarazioni di alcuni dei protagonisti, prima fra tutti la giovanissima attrice statunitense Rachel Zegler, che interpreterà proprio Cenerentola, seguita dalla co-star Gal Gadot, che invece vestirà i panni della strega. Le due attrici hanno detto che “non è più il 1937 e Biancaneve non sarà salvata da un principe, non sognerà il grande amore ma di diventare una leader.” Secondo la Gen Z il messaggio che passa è quello che se una donna non decide di darsi completamente alla carriera non può essere una femminista o una leader e che pensare a trovare il grande amore, al giorno d’oggi, è solamente una perdita di tempo. Nel film quindi pare non ci sarà la figura del Principe Azzurro, Biancaneve sarà infatti una donna intraprendente che non ha bisogno di un uomo che la salvi. Biancaneve quindi si salverà da sola e sarà lei stessa al timone della propria vita. Tra i commenti del pubblico sui social troviamo ad esempio: “Sarà così politicamente corretto che i nani saranno alti 1.90, la strega sarà bella e la mela sarà bio”, “Cade il senso profondo della fiaba originale e dei suoi archetipi. È bene mantenere la tradizione, è bene andare avanti, ma se la storia cambia, dovrebbe cambiare anche il titolo”, “Ma è più sensato modernizzare o snaturare una storia antica o è meglio scrivere storie nuove?” e così via. Tanti quindi sono i fan delusi da questo film, che sembra proprio aver poco a che vedere con la versione originale della Disney.

Biancaneve, cosa aspettarsi dal film?

Come abbiamo appena visto, il film remake live action di “Biancaneve” uscirà nelle sale cinematografiche solamente nel 2024, ma già adesso sono tante le polemiche e i malumori del pubblico per questo film che sembra non avere molto a che fare con la storia originale. Pare proprio che l’adattamento sia differente dalla fiaba originale e questo non piace al pubblico, soprattutto a tutti quelli che sono cresciuti guardando il classico Disney. Modernizzare ci sta anche ma forse in questo caso la scelta pare eccessiva, niente Principe Azzurro, niente nani. La Disney infatti era rimasta scottata dalle critiche mosse tempo fa dell’attore Peter Dinklage circa la presenza dei nani: “non ha alcun senso per me. Sei progressista da un lato ma continui a raccontare quella cavolo di storia retrograda dei sette nani che vivono insieme in una grotta.” Insomma c’è chi è a favore della modernizzazione chi invece è contrario e vorrebbe che i live action rimanessero fedeli alla versione originale.

