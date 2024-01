Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, qual è la colonna sonora e quali sono le canzoni presenti nella serie televisiva Netflix “Berlino“, spin-off prequel della serie di grande successo “La casa di carta“.

Berlino, colonna sonora e canzoni della serie tv

Lo scorso 29 dicembre 2023 è uscita sulla piattaforma di streaming Netflix una nuova serie televisiva dal titolo “Berlino“, lo spin-off prequel della famosa serie tv “La casa di carta”. C’è molta curiosità nel conoscere qual è la colonna sonora di questa nuova serie televisiva, oltre che conoscere le canzoni presenti nelle varie puntate. La sigla che apre ogni episodio di “Berlino” è “Bullets & Flowers” di Nikki Garcia featuring Francis White. Ma vediamo adesso insieme quali sono le canzoni presenti nei vari episodi di questa nuova serie televisiva:

Berlino, primo episodio

“Demons” di Nikki Garcia

“L’amour” (cover di Carla Bruni) di Samantha Siquieros

“Pasìon” di Rodrigo Leão

“Je T’aime Moi Non Plus” di Serge Gainsbourg

Berlino, secondo episodio

“What a Wonderful World” di Goa

“I Love It” (feat. Charli XCX) di Icona Pop

“Canone di Pachelbel” di Ara Malikian

“La Vie En Rose” di Emily Watts

“Mon Mènage a Moi” di Etienne Daho

Berlino, terzo episodio

“Et Maintenant” di Gilbert Becaud

“Heaven Can Wait” di Charlotte Gainsbourg

Berlino, quarto episodio

“Quo C’est Triste Venise” di Charles Aznavour

Berlino, quinto episodio

“No Me Mires” di Pol 3.14

“Forever Young” di Youth Group

Berlino, sesto episodio

“All The Love In The World” di Lily Kershaw

“The Circle Game” di Buffy Sainte-Marie

Berlino, settimo episodio

“Felicità” (Cover di Al Bano e Romina Power) di Pedro Alonso e Trìstan Ulloa

“Stayin’ Alive’ 95” di NdiTrance e Ricardo De Force

“We All be All Right” di Amy Stroup, AG

“Be My Baby” di The Ronettes

Berlino, ottavo episodio

“Como Yo Te Amo” di Pedro Alonso

“Que Me Coma El Tigre” di Lola Flores

“Tout ou Rien” di Pipo Romeno

“As Long As You’re With Me” di Amy Stroup feat. Andrew Belle

Vi segnalo anche che, su Spotyfy, se volete potete trovare la playlist della serie tv “Berlino”, con la colonna sonora e tutte le canzone presenti nei vari episodi della serie televisiva.

Berlino, di cosa parla la serie televisiva?

“Berlino” è una nuova serie televisiva, spin-off prequel di “La casa di carta“, uscita su Netflix lo scorso 29 dicembre 2023. “Berlino” è incentrata sul personaggio omonimo di Pedro Alonso. La serie ripercorrerà gli anni di Berlino da criminale, quando ancora non sapeva di essere malato. Lo vedremo in azione mentre progetta una delle sue rapine più grandi, ovvero il rubare gioielli per un valore di decine di milioni di euro a Parigi. Per riuscire nell’intento, Berlino si farà aiutare da una banda con la quale aveva già compiuto diversi furti in passato. Una serie quindi tutta da non perdere per i fan de “La casa di carta“. Vi ricordo che per poterla vedere è necessario sottoscrivere un abbonamento a Netflix, scegliendo tra i vari piani disponibili, da quello più economico a quello premium.

