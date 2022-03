I benefici della ginnastica posturale

Il corpo deve essere curato quanto la mente. La ginnastica posturale è il giusto allenamento per il tuo benessere. Essa consiste in un insieme di esercizi volti a ristabilire l’equilibrio muscolare apportando dei benefici non solo a livello posturale anche mentale.

Scopriamo cos’è e quali sono i vantaggi.

Ginnastica posturale: cos’è

Molto spesso si pensa che la ginnastica posturale sia esclusivamente riabilitativa o per gli anziani. Ma non è così! È fondamentale non solo per chi ha dolori muscolari, dolori alla colonna, per chi passa ore e ore seduto alla scrivania ma può essere svolta anche a scopo preventivo. È un tipo di ginnastica diversa a quella a cui siamo abituati in quanto gli esercizi, svolti a corpo libero o con piccoli attrezzi, devono essere svolti con molta attenzione e l’esecuzione deve essere lenta.

La postura scorretta si sa, può pregiudicare attività semplici come camminare, correre, stare semplicemente in piedi, oltre che compromettere il corretto funzionamento degli organi interni. L’obiettivo è quello di allineare la struttura muscolo-scheletrica e tenerla in equilibrio, in modo da mantenere sano e vitale il nostro organismo evitando disturbi e dolori muscolari.

A cosa serve

Attraverso la ginnastica posturale e quindi ristabilendo l’equilibrio muscolare si eviterà di avere dei sovraccarichi di peso in determinate zone del corpo.

Questi sovraccarichi con il passare del tempo tendono comunque a provare dei dolori muscolari, irrigidimenti e rendere zone del corpo deboli. Generalmente le zone maggiormente colpite sono quelle del collo e della schiena provocando:

mal di schiena;

cervicale;

emicrania.

Gli esercizi, oltre ad avere una funzione curativa posso avere anche una funzione preventiva con lo scopo di:

prendere coscienza del nostro corpo;

ridare mobilità alle articolazioni;

ridare elasticità ai muscoli;

ottenere un nuovo tono muscolare.

In questo modo il corpo imparerà ad eseguire i movimenti in maniera corretta e ad assumere posture corrette nella quotidianità.

I benefici della ginnastica posturale

La ginnastica posturale è una disciplina olistica in cui tutte le parti del corpo sono in reciproca interazione. Quindi curando e rinforzando una zona di conseguenza anche un’altra parte del nostro organismo riscontrerà un miglioramento. La ginnastica posturale apporta diversi benefici.

Riscoprire i muscoli : attraverso questo tipo di attività oltre a rinforzare i muscoli e donargli un nuovo tono , favorisce l ‘elasticità e la mobilità muscolare;

: attraverso questo tipo di attività oltre a rinforzare i muscoli e donargli un , favorisce l Ridurre il dolore: se si soffre di mal di schiena o dolori cervicali, attraverso questi esercizi si è in grado decomprimere e dare sollievo ai dischi intervertebrali soprattutto quando attività sportiva o il lavoro hanno provocato delle pressioni significative sulla colonna vertebrale;

se si soffre di mal di schiena o dolori cervicali, attraverso questi esercizi si è in grado soprattutto quando attività sportiva o il lavoro hanno provocato delle pressioni significative sulla colonna vertebrale; Corretta respirazione: un altro esercizio molto importante è la respirazione diaframmatica . Questa respirazione se fatta nel modo corretto permette di riattivare la muscolatura più profonda mentre i muscoli superficiali rimangono rilassati. Oltre al corpo rilasserai anche la mente e ti sentirai rigenerata/o!

un altro esercizio molto importante è la . Questa respirazione se fatta nel modo corretto permette di riattivare la muscolatura più profonda mentre i muscoli superficiali rimangono rilassati. Oltre al corpo rilasserai anche la mente e ti sentirai rigenerata/o! Anti-stress : l’ansia, la tensione, lo stress, la stanchezza, la preoccupazione sono fattori psichici che influiscono, purtroppo, negativamente a livello muscolare sul nostro organismo. Grazie alla ginnastica posturale, ai suoi movimenti lenti e dolci e alla respirazione profonda si riuscirà a scaricare la tensione e ritrovare il buon umore. Grazie ad una buona dose di endorfina e serotonina, ormoni della felicità, che il nostro corpo produce dopo un buon allenamento.

: l’ansia, la tensione, lo stress, la stanchezza, la preoccupazione sono fattori psichici che influiscono, purtroppo, negativamente a livello muscolare sul nostro organismo. Grazie alla ginnastica posturale, ai suoi movimenti lenti e dolci e alla respirazione profonda si riuscirà a Grazie ad una buona dose di endorfina e serotonina, ormoni della felicità, che il nostro corpo produce dopo un buon allenamento. Equilibrio e propriocezione: rieducare ad avere una corretta postura ed apprendere la capacità di percepire e riconoscere la posizione del corpo e degli arti nello spazio.

ad avere una ed apprendere la Circolazione : tra i benefici rientra anche la circolazione . Utile contro le vene varicose , ritenzione idrica . Inoltre, riduce problemi cardiovascolari e l’affaticamento del cuore.

: tra i benefici rientra anche la . Utile contro le , . Inoltre, riduce problemi cardiovascolari e l’affaticamento del cuore. Fa dimagrire: la ginnastica dolce se presa singolarmente non fa dimagrire ma se associata ad un altro sport, può contribuire alla perdita di peso, preparando i muscoli ad attività tonificanti e rassodanti.

Controindicazioni

Non ci sono delle controindicazioni particolari. L’importante è che venga fatta con un personal trainer o con un operatore esperto, in modo tale che non ci sia un peggioramento dei dolori o disturbi presenti.

LEGGI ANCHE: Ginnastica ipopressiva: cos’è