Benedetta Rossi ha fatto una diretta sui social sfogandosi con i fan per un episodio che, suo malgrado, l’ha vista protagonista.

Benedetta Rossi: lo sfogo via social

In queste ore la celebre foodblogger ha affidato ai social un suo sfogo per una truffa che starebbe circolando in rete.

A quanto pare, attraverso alcuni profili fake, verrebbe diffusa una pubblicità (ovviamente falsa) con il suo volto. Benedetta Rossi ha fatto sapere di aver già segnalato l’accaduto alle autorità competenti ma ha anche fatto sapere che, contro questo tipo di truffa, non si potrebbe fare praticamente nulla.

“Sono dei truffatori e sono dei siti che aprono e chiudono, non possiamo fare niente, voi segnalate, segnalate e segnalate quando la vedete” ha spiegato la food blogger.

La pubblicità truffa da lei segnalata sponsorizzerebbe alcuni prodotti per la perdita di peso ma ovviamente Benedetta Rossi non ha mai concesso l’autorizzazione ad usare il suo volto per questo genere di pubblicità. Come lei sono state vittime di episodi simili anche altre celebrità del mondo social, ma spesso i mezzi della polizia postale non sono stati sufficienti per arginare questo genere di fenomeno. Benedetta Rossi ha ovviamente intimato ai suoi fan di non comprare questo genere di articoli, che non sarebbero stati in alcun modo approvati da lei.