Bella Kidman Cruise: chi è la figlia di Tom Cruise e Nicole Kidman

Il mondo sa che esiste ma lei non ama particolarmente farsi vedere e stare sotto i riflettori. Si chiama Bella Kidman Cruise ed è la figlia dei due celebri attori hollywoodiani, Nicole Kidman e Tom Cruise. Rispetto a loro, però, la giovane donna è molto riservata e si tiene ben lontana dal mondo del gossip e dei flash. Scopriamo più nel dettaglio qualcosa in più su di lei.

Chi è Bella Kidman Cruise? Alla scoperta della figlia della nota (ex) coppia di Hollywood

È una donna molto riservata che non ama particolarmente fare parlare di sé, tantomeno pubblicare fotografie da social. Oggi la giovane donna ha quasi 31 anni e per chi ancora non lo sapesse, è stata adottata dall’ormai ex coppia di attori nel 1992, nove anni prima del loro divorzio ufficiale. Bella Kidman Cruise, così si chiama anche sui social, è una ragazza che, per quanto non abbia voluto inserirsi nel mondo del cinema e dello spettacolo in generale, ha dentro di sé una forte dedizione all’arte, letteralmente. Non a caso, infatti, il suo profilo Instagram (@bellakidmancruise) è pienissimo di contenuti artistici realizzati proprio da lei. Si tratta di illustrazioni particolari e in alcuni casi anche molto colorate.

Bella Kidman Cruise ha anche un sito web dove vende al mondo le sue opere: ci sono shopper in tela con le sue stampe, ma anche veri e propri quadretti incorniciati, t-shirt e altri prodotti sfiziosi.

Bella disegna da quando le sue manine hanno potuto prendere in mano una penna. Da allora si è evoluta nelle sue arti. Per la maggior parte della sua vita ha utilizzato carta e penna. Tuttavia, ora si sta avventurando in altri formati e mezzi. Compreso il digitale. Il che, secondo lei, ha cambiato un po’ le carte in tavola

Così recita la home page del suo sito web, accanto alla quale compare anche una sua fotografia, una delle poche in circolazione, tra l’altro.

Sebbene non sia particolarmente avvezza alla popolarità social e non abbia tra i suoi obiettivi principali quello di farsi vedere in pubblico, Bella Kidman Cruise è seguitissima su Instagram. Pensate che il suo profilo è seguito da 47.200 follower, per un totale di 184 post pubblicati.

Bella Kidman Cruise è sposata con Max Parker e vive con lui a Londra.

Bella Kidman Cruise: l’adozione e l’amore infinito

Nicole Kidman e Tom Cruise hanno vissuto un’intensa storia d’amore dal 1990 al 2001 (anni del loro matrimonio) e hanno adottato due bambini: Connor Cruise e lei, Bella Kidman Cruise. Dopo avere subito la perdita del proprio figlio biologico a causa di una gravidanza extrauterina, i due hanno voluto comunque avere una famiglia e sono passati all’adozione. Dopo la loro separazione gli attori hanno ottenuto l’affidamento congiunto, ma pare che sia Bella, sia Connor, abbiano scelto di restare con Tom Cruise.

Il mondo era rimasto a quella storica foto di famiglia in cui Nicole Kidman teneva in braccio Connor e Tom Cruise teneva in braccio proprio Bella. Nel 2023 la donna ha pubblicato una foto sui social (l’unica) in cui mostrava il suo nuovo taglio di capelli. Le reazioni, ovviamente, sono esplose in un batter d’occhio.

L’anima di Bella Kidman Cruise, però, rimane sempre segreta e nascosta: per lei la riservatezza è tutto.