Dopo 10 giorni in cui è stata lontana dai social Belen Rodriguez ha rotto il silenzio svelando di aver avuto il Coronavirus.

Belen Rodriguez e il Covid

Per 10 giorni Belen Rodriguez è stata lontana dai social e in molti hanno ipotizzato che lei e Stefano De Martino fossero di nuovo in crisi o che fosse successo qualcosa tra la showgirl e il suo ex, Antonino Spinalbese.

A seguire lei stessa ha rotto il silenzio e ha svelato di essere risultata positiva al Coronavirus.

“Ho fatto un bel Covid, per questo sono sparita. Però sono sana e salva. È stato pesante, devo dire che me lo sono presa proprio brutto”, ha dichiarato la showgirl, e ancora: “Per questo sono sparita da Instagram per qualche giorno. Niente di tutte quelle cavolate che hanno scritto, come al solito”.

L’amore per Stefano De Martino

Intanto le cose tra lei e Stefano De Martino starebbero procedendo per il meglio: il ballerino ha raggiunto Belen e la sua famiglia sull’Isola di Albarella e ha postato sui social una foto della showgirl, confermadno definitivamente la loro avvenuta riappacificazione. I due si erano separati nel 2020 per la seconda volta e a seguire la showgirl ha vissuto una liaison con Antonino Spinalbese, con cui ha avuto sua figlia Luna Marì.