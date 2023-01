Quanto costa l’abito in maglia sfoggiato a Courmayeur da Beatrice Valli?

Beatrice Valli ha sfoggiato un look da montagna a Courmayeur che ha davvero incantato tutti. L’influencer è riuscita ancora una volta a mostrare un outfit davvero perfetto, seguendo un trend che sta andando sempre più di moda.

Beatrice Valli: il look da montagna

Beatrice Valli si è regalata una vacanza rilassante in montagna, come stanno facendo moltissimi personaggi famosi in questo periodo. La meta scelta per l’occasione è stata Courmayeur, dove si è trasferita per inaugurare il nuovo anno appena iniziato con una meravigliosa vacanza in famiglia. Ha trascorso qualche giornata di relax in compagnia del marito e dei loro tre figli, che presto diventeranno quattro. L’influencer, infatti, ad aprile darà alla luce un’altra splendida femminuccia.

Beatrice Valli è già mamma di Alessandro, Bianca e Azzurra. La montagna è la meta preferita dei vip in questo periodo dell’anno, per godersi un po’ di tempo tra piste da sci, terme e passeggiate nella natura. Ci sono molti personaggi noti che hanno scelto di volare verso spiagge tropicali, ma Beatrice Valli ha preferito il freddo e la neve, senza mai dimenticare di sfoggiare uno stile perfetto. I look delle vip ad alta quota sono tutti molto caldi e comodi, tra tute, scarponcini tecnici, piumini, cappotti, cappelli di lana e maglioni.

Tra le influencer c’è stata anche qualche temeraria, che ha sfidato le temperature rigide con un abbigliamento poco consono al freddo. Chiara Ferragni, per esempio, non ha rinunciato alla foto di rito in costume sulla neve. Si tratta di un trend molto gettonato sui social, una sfida accettata da molte influencer, tra cui anche Cecilia Rodriguez. Beatrice Valli, invece, ha evitato il costume e ha preferito puntare su capi pratici, ma sempre alla moda. E quando non sa cosa mettere va a cercare anche nel guardaroba del marito.

Beatrice Valli: il trend del vestito in maglia

Beatrice Valli ama mostrare i suoi look sempre molto raffinati e alla moda. Il look sfoggiato in montagna, a Courmayeur, ha come protagonista uno dei trend più seguiti di questa stagione, ovvero il famoso abito in maglia. Un capo caldo e molto versatile, sempre alla moda. Un alleato contro il freddo e un capo che è un vero e proprio must have per i look invernali, riuscendo a garantire nello stesso tempo un outfit molto elegante e sofisticato, ma anche abbastanza caldo per affrontare le temperature invernali. Beatrice Valli si è mostrata in tutta la sua meravigliosa forma con un abito longuette a canotta con tanto di spacco, in maglia solida. Il modello è low cost: costa solo 34 euro. Ha anche un top corto a maniche lunghe abbinato. Per arricchire il suo look ha scelto un paio di stivaletti scuri e una giacca che ha preso in prestito dal guardaroba di suo marito. “La strategia è questa: Marchini porta cose in più in valigia che poi dovrò usare anche io” ha commentato, in tono ironico, sui social network, dove ha mostrato il look completo sfoggiato in montagna. Questo outfit è stato molto apprezzato dagli utenti, proprio perché segue questo trend che in questi mesi sta spopolando.