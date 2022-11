“Non c’è due senza tre ed il quarto vien da sé… se volete continuo perché c’è un proverbio che arriva fino al numero 8” – queste le ironiche parole di Beatrice Valli sotto uno dei suoi ultimi post di Instagram in cui mostra la sua pancia accarezzata dalle mani della sua grande famiglia.

L’influencer è in attesa del suo quarto figlio e la famiglia si allarga sempre di più!

La famiglia di Beatrice Valli si allarga: l’annuncio della gravidanza

L’11 novembre 2022 l’influencer, moglie di Marco Fantini conosciuto nel dating show di Uomini & Donne, ha postato sul suo profilo Instagram una meravigliosa foto in compagnia di tutta la sua famiglia. In bianco e nero e sorridente, Beatrice Valli si trova al centro dell’obiettivo, circondata da marito e figli, anche quello nascosto. Così la giovane influencer ha deciso di condividere con i suoi follower la notizia:

Presto in SEI. Questa volta non è colpa del lattosio.

Aspettavamo semplicemente il momento giusto per dirvelo, nell’attesa che tutto andasse proprio come doveva andare. Abbiamo sempre cercato di mantenere la nostra privacy riguardo la gravidanza, perchè crediamo che questo sia un momento così unico da meritare tutta l’intimità della propria famiglia. Ebbene, tutto è andato come doveva andare e noi siamo felicissimi di annunciarlo ufficialmente.

Abbiamo iniziato questo nuovo percorso… non nel migliore dei modi ma sicuramente avrà il suo lieto fine, ne sono certa… ci abbiamo sempre creduto! #vallinisfamily

Il quarto figlio (o figlia, dato che ancora non se ne conosce il sesso), la giovane coppia l’ha altamente desiderato ed entrambi non vedono l’ora di cominciare una nuova avventura in sei. Stando a quanto entrambi hanno dichiarato, pare che questo nuovo dono della vita sia arrivato a Ibiza, in un momento inaspettato. Facendo un paio di conti, la nuova vita dovrebbe nascere verso il 20 aprile 2023, data di scadenza che la stessa Valli ha condiviso, affermando però che tutte le sue gravidanze si sono concluse in anticipo rispetto ai piani.

Per quanto riguarda invece i possibili nomi del nuovo nascituro o della nuova nascitura, sono ancora tanti i dubbi a riguardo, ma marito e moglie si sono già confrontati, esponendo preferenze in caso di femmina e in caso di maschio.

Valli ha dichiarato che le piacerebbe avere un maschio e che se dovesse invece nascere femmina, proverebbe comunque a cercarlo. Edoardo potrebbe essere un papabile nome, sebbene Marco Fantini abbia esposto la sua preferenza verso un nome meno “comune”. E se dovesse nascere femmina? A quanto pare potrebbe seguire la linea cromatica e, di conseguenza, chiamarsi proprio come un colore (Bianca e Azzurra sono infatti i nomi delle due femmine di casa).

Marco Fantini e Beatrice Valli vivono l’amore da quel lontano 2014, quando l’influencer (già mamma di Alessandro) scese dalle scale nelle vesti di corteggiatrice. Otto anni dopo, tra qualche basso e una maggioranza di alti, la coppia è convolata a nozze nel 2022 a Capri, in un’atmosfera che ha toccato la perfezione. Sapevate che il dietro le quinte dei preparativi del romantico evento sono diventati un documentario? Ebbene sì, Una storia d’amore è il titolo e racconta per filo e per segno ogni dettaglio di quell’indimenticabile momento.

La famiglia si sta allargando e l’amore, ancora una volta, ha trionfato su tutto.