Ieri, domenica 26 maggio, è andato in scena il Gran Premio di Montecarlo, vinto dalla Ferrari di Leclerc. Tra i presenti non potevano certo mancare Beatrice Borromeo e Charlotte Casiraghi. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, il loro look.

Beatrice Borromeo e Charlotte Casiraghi: il look per il Gp di Montecarlo

In occasione del Gran Premio di Montecarlo, svoltosi ieri 26 maggio 2024 e vinto dalla Ferrari di Leclerc, non poteva certo mancare la famiglia monegasca. Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo sono state avvistate insieme durante le prove del Gran Premio. Entrambe, per l’occasione, hanno scelto un look casual e coordinato. La figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, Charlotte, ha sfoggiato un outfit total denim, composto da pantaloni con bottoni e giacca jeans di colore azzurro chiaro, quasi tendente al bianco. Questo completo di jeans è firmato Chanel. Charlotte Casiraghi non è nuova al denim, anzi più volte l’abbiamo vista indossare ad esempio i jeans, per un look casual ma pur sempre elegante. A completare il look di Charlotte Casiraghi al Gran Premio di Monaco, sono state un paio di slingback bicolore, nero e beige, ai piedi, anch’esse firmate Chanel, e un paio di occhiali da sole con logo CC. La cognata, Beatrice Borromeo poiché ha sposato il fratello di Charlotte, Pierre, ha anche lei scelto il denim. Beatrice ha indossato uno chemisier di jeans color blu scuro, con gonna a ruota e manica a kimono firmato Dior. A completare l’outfit un paio di sandali alti di colore nero, una borsa Dior e un paio di occhiali da sole sempre firmati Dior. Insomma, look casual per le due cognate, che comunque non è certo passato inosservato.

Gp di Montecarlo: il look di Charlene di Monaco

Oltre a Beatrice Borromeo e Charlotte Casiraghi, erano presenti al Gran Premio di Montecarlo anche Alberto di Monaco e la moglie Charlene, che è stata la vera protagonista in fatto di stile. La principessa si è fatta attendere, poi apparire a fianco del marito Alberto, e attirare l’attenzione di tutti verso si lei. Per l’occasione Charlene ha indossato una jumpsuit di colore blu elettrico firmata Louis Vuitton. Per l’esattezza si tratta di una jumpsuit con scollo a barchetta, a maniche lunghe e con corpetto aderente. Un sottile cinturino a evidenziare il punto vita. A completare il look un paio di scarpe a punta di colore argento e un paio di orecchini. Per quanto riguarda l’acconciatura, ecco Charlene con il suo classico pixie cut con ciuffo laterale. Solitamente per il Gran Premio la moglie di Alberto sceglie il colore rosso, impossibile ad esempio dimenticare il red long dress sfoggiato nel 2017, ma questa volta ha optato per il blu scuro. Accanto a lei il marito Alberto di Monaco, che ha scelto invece un look a metà strada tra lo sportivo e l’elegante.

