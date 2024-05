Siamo quasi giunti alla fine della 77esima edizione del Festival di Cannes. Ieri, 23 maggio 2024, diverse star hanno sfilato sul red carpet. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono stati i migliori look visti sul red carpet.

Festival de Cannes 2024: i look della decima serata

Domani, 25 maggio 2024, si concluderà la 77esima edizione del Festival di Cannes. Sono 22 i film in gara che si contenderanno la Palma d’Oro. Ieri, nel corso della decima giornata della manifestazione cinematografica, diverse caleb hanno sfilato sul red carpet. Vediamo insieme quali sono stati i look migliori della serata:

Bella Hadid: è tornata a sfilare sul red carpet della 77 edizione del Festival di Cannes. Questa volta la supermodella ha abbandonato il look nude dall’effetto vedo non vedo per indossare un long dress di colore nero firmato Versace, della Collezione del 2001. Capelli raccolti e un paio di pendenti gioiello hanno completato il look.

è tornata a sfilare sul red carpet della 77 edizione del Festival di Cannes. Questa volta la supermodella ha abbandonato il look nude dall’effetto vedo non vedo per indossare un long dress di colore nero firmato Versace, della Collezione del 2001. Capelli raccolti e un paio di pendenti gioiello hanno completato il look. Greta Gerwig: la regista statunitense ha scelto un abito in perfetto stile barbiecore, il tutto firmato Balenciaga Couture. Il look è stato completato da un paio di lunghi guanti neri.

la regista statunitense ha scelto un abito in perfetto stile barbiecore, il tutto firmato Balenciaga Couture. Il look è stato completato da un paio di lunghi guanti neri. Lily Gladstone : l’attrice statunitense ha scelto un abito di colore nero con stola in tulle e delle rose ricamate sul petto, il tutto firmato Armani Privé.

: l’attrice statunitense ha scelto un abito di colore nero con stola in tulle e delle rose ricamate sul petto, il tutto firmato Armani Privé. Camille Cottin : l’attrice francese, nonché madrina della 77esima edizione del Festival di Cannes, ha indossato un abito gioiello senza maniche color crema, per un look davvero super elegante.

: l’attrice francese, nonché madrina della 77esima edizione del Festival di Cannes, ha indossato un abito gioiello senza maniche color crema, per un look davvero super elegante. Urvashi Rautela: l’attrice indiana ha sfoggiato un long dress color rosa chiar e colmo di cristali, caratterizzato da un lunghissimo strascico.

l’attrice indiana ha sfoggiato un long dress color rosa chiar e colmo di cristali, caratterizzato da un lunghissimo strascico. Jessica Wang: l’influencer è tornata sul red carpet, questa volta ha sfoggiato un vestito nero effetto nuvola di piuma. Si tratta di una creazione Haute Couture di Alexandre Vauthier.

l’influencer è tornata sul red carpet, questa volta ha sfoggiato un vestito nero effetto nuvola di piuma. Si tratta di una creazione Haute Couture di Alexandre Vauthier. Naomi King: l’attrice statunitense ha seguito anche lei la tendenza barbiecore, sfoggiando un abito caratterizzato da un’ampia gonna rosa e un top verde con decorazioni, firmato Miu Miu.

La 77esima edizione del Festival di Cannes sta per concludersi. Sabato 25 maggio sarà infatti l’ultimo giorno della manifestazione cinematografica. Sono 22 i film in concorso a contendersi la Palma D’Oro, tra cui il film “Parthenope” del nostro Paolo Sorrentino. Nel corso della serata di inaugurazione della kermesse, è stata consegnata, dal parte dell’attrice francese Juliette Binoche, la Palma D’Oro alla carriera all’attrice 75enne Meryl Streep. Per quanto invece riguarda la giuria di questa 77esima edizione del Festival di Cannes, abbiamo lo sceneggiatore e fotografo turco Ebru Ceylan, l’attrice francese Eva Green, l’attrice americana Lily Gladstone, la regista e sceneggiatrice libanese Nadine Labaki, l’attore italiano Pierfrancesco Favino, il regista, produttore e sceneggiatore spagnolo Juan Antonio Bayona, il produttore e attore francese Omar Sy e il regista giapponese Kore-Eda HiroKazu. Infine la presidente di giuria è la regista, attrice e sceneggiatrice Greta Gerwin. Attendiamo domani per sapere chi sarà il film vincitore di questa 77esima edizione della kermesse cinematografica.

