State cercando una crema anti età? Siete nel posto giusto. All’interno di questo articolo vedremo infatti che cos’è la BB Cream anti età e come si usa.

BB Cream anti età: cos’è, come si usa

La BB Cream è una crema colorata idratante, che si colloca quindi a metà strada tra un trattamento di cura della pelle e un prodotto di make up. E’ una delle creme più amate dalle donne, inoltre protegge dai raggi ultra violetti ed è in grado di uniformare il colorito e di minimizzare le dicromie e le imperfezioni. La BB Cream può essere quindi usata come base trucco, in alternativa ai classici fondotinta, la sua formula è leggera e quindi non appesantisce la pelle. Non crea quindi l’effetto mascara che tutte noi solitamente odiamo ma riesce comunque a coprire le imperfezioni e a rendere la nostra pelle più liscia e illuminata. Le origini della BB Cream risalgono agli anni Sessanta in Germania, ma è diventata popolare qualche tempo dopo, negli anni Ottanta in Corea del Sud. Oggi, come detto prima, è tra le più amate e utilizzate. Anzi per molte di noi la BB Cream è un vero e proprio must have. Ma, quali sono gli ingredienti della BB Cream? La BB Cream è un prodotto cosmetico ibrido composto da una base idratante e con all’interno delle piccole microsfere pigmentate che si sciolgono al momento dell’applicazione colorando così la crema. A seconda della BB Cream scelta, può contenere filtri solari per proteggere dai raggi UV, collagene e acido ialuronico come anti età e vitamina C come antiossidante. La BB Cream non avrà lo stesso effetto di un fondotinta, ma per chi vuole un effetto leggero, nude, allora è assolutamente perfetta. Ma, come si usa la BB Cream anti età? La BB Cream è molto facile da applicare, inoltre anche molto veloce. Basta solamente versare qualche goccia di prodotto sulla punta delle dita e applicarla su naso, fronte, guance mento. Infine basta stendere il prodotto su tutto il viso e il gioco è fatto. Per rimuoverla utilizzare un latte detergente o dell’acqua micellare. Insomma quello che usate di solito per struccarvi il viso.

BB Cream anti età: quali comprare

Dopo aver visto che cos’è e come si usa la BB Cream anti età, vediamo insieme quali sono le migliori da acquistare senza spendere troppo:

Clinique, BB Cream Age Defense: si tratta di una crema viso idratante colorata, perfezionatrice anti età, in grado di donare una pelle senza difetti. Riduce l’aspetto di linee e rughe. Potete trovarla su Pinalli ora in sconto a 32,20 euro.

Garnier, BB Cream Anti Età Tutto in 1: uniforma, illumina, idrata, rassoda e riduce le rughe. Potete trovarla su Amazon al costo di 11,98 euro.

Collistar, BB Cream Detox: con estratti di peonia, anti età e idratazione a lunga durata. Potete trovarla su Amazon ora in sconto a 28,09 euro.

