Scopriamo insieme chi è Greta Gerwig, la regista del nuovo film dedicato a Barbie. La biografia della regista, con tutti i dettagli sulla sua carriera, la sua famiglia e la sua vita privata.

Barbie – il film, chi è la regista Greta Gerwig? Film e carriera

Greta Gerwig è considerata una delle migliori autrici e regista degli ultimi tempi. Prima di avvicinarsi al mondo della regia e della sceneggiatura, si era già fatta notare come attrice in diversi film Mumblecor, il noto movimento americano di cinema indipendente. È una donna fuori dagli schemi, con una visione dell’universo femminile decisamente innovativa. Greta Gerwig è riuscita a conquistare al suo debutto in regia, con il figli Lady Bird, due nomination agli Oscar 2018, confermando fin da subito di avere un talento davvero eccellente. Il suo nome intero è Greta Celeste Gerwig ed è nata a Sacramento, in California, il 4 agosto 1983, sotto il segno zodiacale del Leone. È figlia di un’infermiera e di un consulente finanziario e fin dal liceo ha mostrato la sua grande passione per la commedia. Dopo il diploma si è trasferita a New York, dove ha studiato letteratura inglese e filosofia, ed era già decisa di voler diventare una commediografa. La sua carriera è iniziata scrivendo varie commedie, fino al 2006, anno in cui ha ottenuto un piccolo ruolo nel film indipendente LOL di Joe Swanberg. In seguito ha collaborato con il regista alla sceneggiatura di Hannah Takes the Stairs e ha preso parte ad altre pellicole come To Rome with Love, Jackie e Le donne della mia vita.

Come regista ha diretto Lady Bird nel 2017. Il film ha conquistato due Golden Globe, come miglior film commedia o musicale e come migliore attrice. La regista ha anche diretto Piccole donne e nel 2023 il film Barbie, con protagonista Margot Robbie. Ha anche firmato la sceneggiatura e la regia del live action su Biancaneve.

Barbie – il film, chi è la regista Greta Gerwig? Vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, sembrerebbe che Greta Gerwig abbia trovato l’amore della sua vita proprio sul set. La donna è legata a Noah Baumbach dal 2011, con cui ha recitato nel film Lo stravagante mondo e con cui ha collaborato nelle pellicole Frances Ha e Mistress America. Noah Baumbach è un regista, produttore e sceneggiatore. È nato il 3 settembre 1969 a New York sotto il segno zodiacale della vergine. È figlio di uno scrittore e critico cinematografico e a soli 26 anni ha diretto il primo film, Scalciando e urlando, di cui ha scritto la sceneggiatura e in cui ha recitato. Nel 2018 Greta Gerwig è stata inserita dal Times tra le 100 persone più influenti nel mondo e con il suo film Piccole Donne, del 2019, ha ricevuto la terza candidatura agli Oscar come miglior sceneggiatura non originale. Uno dei suoi riferimenti principali è la scrittrice Virginia Woolf. Probabilmente abita a New York ma non ci sono ulteriori informazioni sulla sua vita privata, anche perché non sembra amare molto il mondo dei social.