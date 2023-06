Il film di Barbie è già in tendenza assoluta e sono tante le curiosità legate a esso: scopriamone dieci, per approfondire il suo mondo rosa

Il 21 luglio 2023 uscirà in tutti i cinema italiani il nuovo film di Barbie. L’hype per la pellicola è già altissimo e il pubblico non vede l’ora di conoscere le avventure di Margot Robbie nelle vesti dell’iconica bambola Mattel.

Ci sono curiosità, però, di cui probabilmente non siete a conoscenza: scopriamole insieme!

Barbie: 10 curiosità che probabilmente non sai sul film

L’attesa per il film Barbie sta aumentando giorno dopo giorno. Sono mesi che se ne sta parlando e dopo avere scoperto che i protagonisti della pellicola saranno niente meno che Margot Robbie e Ryan Gosling, l’hype è cresciuto notevolmente. Anche il trailer ha contribuito ad accrescere il desiderio e sono tanti gli elementi che portano il pubblico fan della bambola a non vedere l’ora di sedersi al cinema per godersi lo spettacolo.

Il pubblico è prontissimo e tra una curiosità e l’altra, perdersi nel magico mondo di Barbieland sarà stupendo.

La notizia più recente, che forse non tutti conoscono, è che per realizzare Barbie the movie è stata utilizzata così tanta vernice rosa da avere quasi completamente esaurito le scorte mondiali. Per riprodurre il mondo di Barbie a grandezza naturale sono stati necessari quintali di vernice rosa e il prodotto in questione è andato in carenza internazionale.

Anche sul cast c’è qualcosa che forse è rimasto in sordina: sapevate che a debuttare come attrice nel tanto atteso film ci sarà anche Dua Lipa? La cantante apparirà nel movie vestendo i panni della Barbie sirena: capelli blu e bellezza disarmante, Dua Lipa entrerà ufficialmente a Barbieland e le aspettative sono altissime.

Del cast del film di Barbie se ne è parlato tantissimo, ma forse non tutti sanno che è dal 2009 che si parla di un eventuale film ispirato alla bambola Mattel. Prima si era parlato di un progetto basato sulla proprietà intellettuale di Barbie, poi di un film legato alla bambola di Willows e così il tempo è passato inesorabile. Nel 2016 era stata scelta Amy Schumer come Barbie, ma quattro mesi dopo è stata lei stessa a rinunciare alla parte. Si sono susseguiti altri nomi, tra cui anche quello di Anne Hathaway, ma tra un impiccio e l’altro, alla fine, tutto è andato in frantumi, fino a quando non è arrivata Margot Robbie a salvare tutti quanti.

Da questa curiosità sull’idea del film, ne nasce immediatamente un’altra, non meno importante: nessuna attrice sembrava volere interpretare l’iconica Barbie, ma perché? Tra chi ha discusso per conflitti di programmazione, chi non si trovava d’accordo sulla trama e sull’immagine che sarebbe stata data di Barbie, le attrici, una dopo l’altra, hanno rinunciato alla parte. A quanto pare la creazione di un universo Barbie cinematografico non è stata proprio semplice.

Il progetto è finito nelle mani di Greta Gerwing che, per chi non lo sapesse, è un nome piuttosto importante nel mondo del cinema. Inizialmente impegnata come attrice, Gerwing si è distinta per le sue doti di scrittura e sceneggiatura, specialmente con i lungometraggi Lady Bird e Piccole donne. Il suo stile femminista, legato all’emancipazione delle donne si ritroverà anche in Barbie, e lo farà a sorpresa: una penna femminile porterà la bambola Mattel a vivere la contemporaneità.

Registi e cast a parte, il film Barbie ha creato tendenze in un batter d’occhio. Oltre alla tendenza fashion, che vede la nascita di outfit ispirati al mood della bambola in toto (rosa, rosa e ancora rosa), è nato un vero e proprio trend: il Barbiecore. Tutti e tutte vogliono essere Barbie e la moda suggerisce di vestirsi di rosa dalla testa ai piedi, giusto per essere in trend con il film.

Dalla tendenza nasce una nuova tendenza e ci sono capi diventati obbligatori: ricreare i look di Margot Robbie in Barbie è l’obiettivo se si vuole apparire come lei. Jumpsuit fucsia un po’ anni 80/90, colori fluo, accessori neon, scaldamuscoli e stivali. Barbie è letteralmente ovunque!

E se la moda si riempie di stile e capi must have, anche i social si ispirano a Barbie e lo fanno attraverso la creazione di filtri ad hoc. È il Barbie Selfie Generator ad avere conquistato tutti: ricreare il proprio avatar a tema Barbie è diventato semplicissimo!

Il film Barbie mostrerà una nuova immagine della bambola: la sua umanizzazione sarà emozionante e il pubblico ne resterà piacevolmente sorpreso.