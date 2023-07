Il film “Barbie” è appena uscito al cinema e si appresta a diventare uno dei film più visti dell’estate. Ma, ci sarà un sequel? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Barbie 2 – il film: ci sarà il sequel? L’indiscrezione

Il film live action di “Barbie” è appena uscito al cinema e sembra destinato ad avere molto successo, tanto che i fan si stanno già chiedendo se ci sarà o meno un sequel del film. Alla regista del film, Greta Gerwig, nel corso di una intervista a “Variety“, è stato chiesto se il primo film fosse solo l’inizio. Greta ha così risposto: “non posso rispondere a tutte queste domande! Voglio dire, sarebbe sicuramente esaltante se lo fosse.” Anche l’attrice che interpreta Barbie, Margot Robbie, ha detto che il primo film apre sicuramente molte possibilità narrative, ma che si cade in una trappola se si fa il primo film pensando già al secondo. Comunque sia le possibilità che il film “Barbie” abbia un sequel sono sicuramente molto alte, attendiamo solo notizie ufficiali in merito.

Barbie 2 – il film: di cosa parlerà?

Il primo film di “Barbie“, che ha appena debuttato al cinema, potrebbe diventare uno dei film più visti dell’estate, non solo per il cast stellare ma anche per la curiosità di vedere un film con quella che è stata la compagna di giochi per la maggior parte delle bambine, la barbie. Vederla sul grande schermo è sicuramente un qualcosa di imperdibile. Nel primo film Barbie vive a Barbieland, insieme ad altre Barbie e ai Ken, un luogo perfetto, tra case giocattolo, felicità, bellezza e perfezione. Un giorno però Barbie pone una domanda che non si dovrebbe mai porre a Barbieland, ovvero: “avete mai pensato di morire“? Per Barbie comincia così una vera e propria crisi esistenziale e, su consiglio di una Barbie diversa dalle altre e tutt’altro che perfetta, decide di recarsi nel mondo reale. Ken, che è innamoratissimo di lei ma non corrisposto, la segue nel mondo reale. I due creeranno scompiglio tra il pubblico e manderanno in crisi il presidente della Mattel, che è la casa di giocattoli che produce Barbie. Alla fine Barbie scoprirà la verità e dovrà fare una scelta difficile. Nel secondo film potrebbe esserci Ken al centro del film, oppure potrebbe essere sempre Barbie l’assoluta protagonista, alle prese con nuove scoperte e avventure.

Barbie 2 – il film: da chi sarà composta il cast?

In un ancora ipotetico sequel del film “Barbie“, stando alle indiscrezioni dovrebbe esserci, nel ruolo di Barbie, sempre l’attrice e produttrice cinematografica australiana Margot Robbie, che abbiamo visto recitare in molti film quali per esempio “Focus – Niente è come sembra”, “Maria regina di Scozia”, “Bombshell – La voce dello scandalo” e “The Suicide Squad – Missione suicida”. Nei panni di Ken dovrebbe esserci sempre l’attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, cantante e musicista canadese Ryan Gosling, che abbiamo visto recitare in tanti film come “La la land”, “First Man – Il primo uomo” e “Le pagine della nostra vita”. Ryan si è detto entusiasta di un possibile secondo film.