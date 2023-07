Scopriamo insieme la storia vera di Barbara Handler, la vera Barbie, che appare anche nel film. La donna ha ispirato la bambola più famosa del mondo.

Barbie esiste davvero, chi è Barbara Handler? La vera storia

Ruth Handler aveva poco più di vent’anni quando ha sposato Elliot e si è trasferita a Los Angeles. Non aveva idea che da lì a poco tempo la sua vita sarebbe completamente cambiata grazie alla sua grande creatività, che l’avrebbe spinta a dare vita ad un fenomeno davvero senza precedenti. Dal suo matrimonio sono nati due bambini, ovvero Barbara e Kenneth. Si tratta dei figli dei co-fondatori della Mattel, che sono stati la vera ispirazione per la creazione di Barbie e Ken. Ruth Marianna Handler è la mamma di Barbie, cofondatrice della Mattel, insieme ad Harold Matson e al marito Elliot Handler. È lei che ha ideato la famosa bambola, vero e proprio simbolo di emancipazione femminile per generazioni intere. Desiderava creare una bambola diversa da quelle in commercio, per sua figlia e le altre bambine, per questo si è fatta portavoce di un grande cambiamento, anche se non aveva idea che avrebbe avuto un impatto così forte. È riuscita a progettare un nuovo modello di femminilità, che potesse diventare d’ispirazione per le bambine e le donne. Ruth, aiutata dall’ingegnere Jack Ryan, ha creato la prima Barbie, commercializzata il 9 marzo 1959. Con il suo costume da bagno zebrato e la sua chioma fluente dal colore nero e corvino, ottenne un successo davvero incredibile. La sua versione bionda fu introdotta nel mercato in seguito. All’anagrafe, Barbie venne registrata con il nome di Barbara Millicent Robert, proprio in omaggio alla figlia della creatrice, che senza saperlo aveva avuto un ruolo fondamentale nel processo creativo. A Kenneth, il secondogenito, è stato dedicato il futuro fidanzato di Barbie, Ken.



Barbie esiste davvero, chi è Barbara Handler? L’apparizione nel film

Barbara Handler era ancora un’adolescente quando fu messa in commercio la bambola che portava il suo nome. Era stata proprio lei, durante i pomeriggi dedicati al gioco, ad ispirare la sua mamma nella creazione di questo nuovo modello di bambola, per lei e le altre bambine, ovvero Barbie. Dal 1959, Barbara Handler è entrata nelle case d tutte le famiglie, diventando un simbolo per le donne. A lei il compito di portare avanti l’eredità della madre e farsi portavoce di quella che è stata una vera rivoluzione. Oggi Barbara Handler ha 82 anni ed è tornata ancora una volta nelle case di tutti. La donna ha preso parte all’attesissima pellicola di Greta Gerwig, primo adattamento cinematografico di Barbie, con un cameo che celebra se stessa e la rivoluzione messa in atto da sua madre. “Gli umani prima o poi se ne vanno, le idee restano per sempre” dice nel film, portando avanti tutto ciò che ha creato la madre.