Barbara d’Urso è diventata nonna? Cosa sappiamo

Barbara d’Urso, da anni una delle conduttrici di punta di Canale 5, ha chiuso il 2022 in modo positivo. Nella giornata di venerdì 16 dicembre è andato in onda l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, eppure nel dare i saluti al prossimo anno la “barbarella” nazionale ha pronunciato delle parole che non sono certo passate inosservate: “Il mio cuore è dei miei figli e di un’altra persona”, quindi ha aggiunto: “E poi il mio cuore è vostro”, ma chi è l'”altra persona?”

Barbara d’Urso diventerà nonna? Cosa sappiamo al momento

Uno dei punti di partenza è la notizia che data dal giornalista Giuseppe Candela su Dagospia attraverso al quale era stato reso noto che Barbara d’Urso sarebbe diventata nonna alla fine del 2022.

La notizia ad ogni modo non è stata smentita e la stella Barbarella a Verissimo ha spiegato: “Sì, la notizia è uscita e non so come sia potuta uscire. Sai che io dei miei figli non parlo. Sono molto riservata in questo e lo sono anche loro.

La loro vita privata deve restare tale. Questa cosa riguarda me, riguarderebbe me se fosse vera, ma riguarda più loro e non ne posso parlare. Non ho detto no e non ho detto sì. Se sarò una super nonna? Sì quando accadrà, sarò pazza di felicità”.

Chi sono i figli di Barbara d’Urso

L’ipotesi che Barbara d’Urso potrebbe essere diventa nonna prenderebbe corpo anche tramite una storia su Instagram: “E prima che parta un gossip.

Non si tratta di un uomo. Né di un fidanzato…”. , parole che potrebbero in apparenza portarci in questa direzione.

Barbara d’Urso è mamma di due figli, nati dalla relazione con Mauro Berardi e di loro non sappiamo molto. Gianmauro Berardi ha 36 anni ed è un medico chirurgo. Ha anche esercitato la professione in zone di guerra. Emanuele di 34 anni è invece un fotografo con la passione per i viaggi. Di lui si sa che nel 2015 ha esposto alcuni suoi lavori all’expo di Milano.