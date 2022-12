Nella finale di Ballando con le Stelle si è acceso lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi: "Non si porta lo stesso ballo in più puntate".

In questa edizione di Ballando con le Stelle che si sta progressivamente avviando alla conclusione, abbiamo assistito a numerosi scontri. Tra questi quelli che hanno tenuto maggiormente botta sono quelli che sono avvenuti, puntata dopo puntata, tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi.

La giornalista al termine della prova di Iva ha osservato che la cantante si sia cimentata più volte nello stesso stile di ballo. Ad intervenire anche Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi c’è un nuovo scontro

Il compito che è stato affidato ai ballerini è stato quello di realizzare delle coreografie ispirate a delle coppie famose. A Iva Zanicchi e al maestro Samuel Peron è stato affidato l’arduo compito di impersonare Rossella O’Hara e Rhett Butler dal film del 1939 “Via col Vento”, il tutto sui passi del valzer.

Selvaggia Lucarelli senza troppi giri di parole ha dichiarato: “Qui si portano balli diversi. Non capisco perché per Iva si faccia un’eccezione. Non si porta lo stesso ballo in più puntate”.

L’intervento di Milly Carlucci: “Lo abbiamo deciso noi”

Ad un certo punto Milly Carlucci è intervenuta in risposta a Selvaggia Lucarelli: “L’abbiamo deciso noi della produzione”.

La giudice ha quindi risposto di rimando: “Deve valere per tutti, perché se per uno il paso doble è il suo ballo forte lo porta sempre. Perché fare sempre un valzer, perché non sa fare altri balli? Non funziona così”