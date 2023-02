La gravidanza di Aurora Ramazzotti è ormai agli sgioccioli e, nelle ultime ore, la figlia di Michelle Hunziker si è confessata con i fan in merito alle sue condizioni di salute.

Aurora Ramazzotti vicina al parto

Manca ormai sempre meno al parto di Aurora Ramazzotti, che alcuni mesi fa ha annunciato di essere in attesa di un figlio maschio, primo nipote di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti. Durante questi 9 mesi di gravidanza, Aurora non ha mai rinunciato a fare sport ma, nelle ultime settimane, lei stessa ha ammesso di aver iniziato ad accusare una forte stanchezza.

Attraverso i social Aurora ha affermato:

“Sono un paio di giorni che non ho molta energia ed inizio ad avere qualche segno di affaticamento. Ogni momento è una scoperta in questo percorso e sto imparando a gestire anche questa nuova fase. A volte anche accettare di doversi fermare e tranquillizzare è difficile”.

Il suo bambino, il cui nome è rimasto top secret, nascerà in una rinomata clinica svizzera e Aurora sarebbe ormai pronta alla sua nuova vita da mamma.

La madre Michelle Hunziker non l’ha lasciata sola neanche per un momento e lei stessa ha ammesso che l’arrivo di questo maschietto tanto desiderato è per lei come la realizzazione di un sogno. La showgirl svizzera infatti non ha nascosto che, nonostante le tre figlie femmine, avrebbe tanto desiderato avere anche un figlio maschio.