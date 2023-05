Aurora Ramazzotti ha partecipato al compleanno della sua amica Sara Daniele. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, il look scelto dalla neomamma per questa occasione speciale.

Aurora Ramazzotti festeggia il compleanno dell’amica Sara Daniele: look e outfit della neomamma

Aurora Ramazzotti e Sara Daniele, la figlia del compianto cantautore napoletano Pino Daniele, scomparso nel 2015, sono amiche ormai da tanti anni. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non poteva quindi mancare al compleanno di Sara che, il 30 maggio scorso, ha compiuto 27 anni. Aurora aveva già festeggiato il compleanno di colei che considera come una vera e propria sorella postando alcune foto di loro due insieme, tra cui una dolcissima che ritrae Sara con in braccio il piccolo Cesare, in un post sul suo profilo ufficiale di Instagram, prima di prendere parte alla festa organizzata con il resto degli amici di Sara. Queste le parole di Aurora nel post:

“Zia Sara oggi compie 27 anni. Auguri sorella mia, a tanti altri pianti d’emozione insieme”.

Il post ha ottenuto una marea di like, nonché il commento della festeggiata Sara Daniele, che ha scritto “Sempre. Ti amo, vi amo.”

Per la festa di compleanno di Sara, la neomamma ha scelto un look in total denim, comodo ma alla moda. Una tuta di jeans a maniche lunghe caratterizzata da maxi tasche e pantaloni morbidi. Tuta tra l’altro indossata da Aurora per il suo ritorno sul set dopo aver dato alla luce il suo primogenito, Cesare, avuto dal compagno Goffredo Cerza. Non poter mettere i jeans è stato un “trauma” per la giovane influencer all’inizio della gravidanza. Infatti, man mano che la pancia cresceva, era sempre più difficile poter indossare pantaloni con i bottoni.

Durante la gravidanza Aurora Ramazzotti ha preferito giustamente indossare abiti comodi e leggings premaman.

Anche nel mondo dello spettacolo capita che nascano delle vere amicizie, come tra Aurora Ramazzotti e Sara Daniele, ormai l’una la spalla dell’altra. Aurora e Sara si sono supportate nei momenti più difficili creando le basi per un’amicizia duratura e sincera. La figlia di Pino Daniele è stata inoltre una delle prime a sapere della gravidanza di Aurora ed è stata proprio lei a organizzare il gender reveal party, ha anche accompagnato l’amica a tutte le ecografie ed è corsa a conoscere Cesare non appena è venuto al mondo. Nelle foto postate su Instagram da Aurora si percepisce il forte legame tra le due giovani donne, entrambe si considerano infatti sorelle. Durante il periodo del lockdown, Sara Daniele ha vissuto a Bergamo nella casa di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, insieme ad Aurora e alla due sorelline. Queste le parole della Hunziker circa quel periodo:

“Quando abbiamo saputo che il Coronavirus era arrivato in Italia ho subito voluto riunire la famiglia nella stessa casa. Sara, la migliore amica di Auri, si era appena trasferita a Milano. Non potevo certo lasciarla da sola.”

Quel periodo ha contribuito a rendere ancora più solido il rapporto tra Aurora e Sara.