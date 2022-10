Attacco al potere 3: trama e cast

Attacco al potere è un franchise cinematografico ormai di grande successo. Il terzo sequel, Angel Has Fallen, è datato 2019 ed è diretto da Ric Roman Waugh e costituisce l’ultimo dei capitoli attualmente prodotti della saga Attacco al potere – Olympus Has Fallen che ha avuto inizio nel 2013.

Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen: il cast

Come sempre, il film vede nei panni dei protagonisti Gerald Butler e Morgan Freeman, due nomi non da poco nel mondo del cinema statunitense e internazionale. Il primo veste i panni dell’agente della scorta presidenziale Mike Banning, mentre il secondo è investito del ruolo di Presidente degli Stati Uniti. Fanno poi parte del cast Danny Huston nel ruolo dell’amico nonché ex collega di Mike, Wade Jenning, e Tim Blake Nelson quale vicepresidente Martin Kirby.

Ci sono poi Nick Nolte (Clay, padre di Mike), Jada Pinkett Smith (Helen Thompson), Lance Reddick (David Gentry), Piper Parabo (Leah, moglie di Banning), Michael Landes, Chris Browning, Josh Millson, Brendan Kelly, Frederick Schmidt, Sapir Azulay e Ori Pfeffer.

Un cast piuttosto nutrito per Attacco al potere 3, di cui illustriamo ora più nel dettaglio la trama.

Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen: la trama del film

Attacco al potere 3 vede il Direttore dei Servizi Segreti, David, abdicare al suo ruolo.

Mike diventa così uno dei nomi più quotati per l’incarico: tuttavia, tutti pensano sia adatto alla posizione senza sapere dei suoi problemi. L’insonnia e l’emicrania lo perseguitano da anni, mettendolo in difficoltà anche sul lavoro.

Ma c’è poco da tentennare in Attacco al potere – Angel Has Fallen: un attacco al Presidente finisce per uccidere l’intera scorta, eccetto Mike e il Presidente Trumbull in persona. Entrambi finiscono tuttavia in coma, con conseguente coinvolgimento di Helen Thmpson, agente dell’FBI cui viene affidato il caso. Tutto sembra precipitare quando è lo stesso Mike a venire accusato di aver orchestrato l’attacco: prove schiaccianti sembrano incastrarlo, costrandogli l’arresto.

Tutto ha dell’incredibile e il protagonista di Attacco al potere 3 si trova a dover lottare con le unghie e con i denti per dimostrare la propria innocenza, ma soprattutto per mettere al sicuro se stesso, la sua famiglia e i suoi cari.

Ne deriva un adrenalico film d’azione che è riuscito fin da subito a conquistare il pubblico, confermando la forza della saga di Attacco al potere. Basti pensare che nel primo weekend di programmazione nei cinema degli Stati Uniti, Angel Has Fallen si è piazzato al primo posto del botteghino, incassando 21,5 milioni di dollari.

Non sorprende, quindi, che sia in programma un già confermato quarto capitolo di Attacco al potere che dovrebbe avere il titolo di Night Has Fallen. Tuttavia, annunciato prima del Covid, sembra per ora in stallo. Ma considerato il successo finora ottenuto dalla saga, ci sono pochi dubbi in merito all’effettiva realizzazione del progetto. Chiaramente Gerard Butler, intramontabile e amatissimo dai fan specie nei film d’azione, è stato confermato nel suo ruolo e si vocifera che la saga possa andare anche oltre il quarto capitolo.

Per ora, un bel rewatch sembra essere un’ottima idea in preparazione delle prossime uscite di Attacco al potere!