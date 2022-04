Gli ascolti tv registrati nella prima serata di venerdì 15 aprile bocciano Enrico Papi e il suo “Big Show”, il nuovo programma in onda su Canale 5. Seguitissima, invece, la Via Crucis di Papa Francesco.

Ascolti tv venerdì 15 aprile 2022: i dati

Su Rai1 la messa in onda della Via Crucis dalle 20.59 alle 22.34 è stata seguita da 4.307.000 spettatori, corrispondente al 20,4% di share. Speciale Porta a Porta – La Via Crucis dell’Ucraina, dalle 20.36 alle 23.15 ha raggiunto 2.451.000 telespettatori, pari al 13%. Share forse sotto le aspettative per il nuovo programma di Enrico Papi, “Big Show”, il cui debutto non è stato dei migliori.

Dalle 21.46 alle 00.57 ha conquistato 1.783.000 telespettatori, ottenendo uno share del 12,1%.

“Noah”, in onda su Rai 2, ha incollato davanti al piccolo schermo 772.000 persone, l’equivalente del 4,2% di share. Su Italia1 “Rocky” ha totalizzato 717.000 spettatori (3,8%). “Luigi Proietti detto Gigi”, scelto da Rai 3, è stato seguito da 1.030.000 spettatori, con il 5.1% di share.

Su Rete4 “Quarto Grado” ottiene il 7,6% di share con 1.176.000 spettatori. La7 manda in onda il consueto appuntamento con “Propaganda Live – Diario di Guerra”, che conquista 492.000 spettatori, ovvero il 3,2% di share. Su Tv8 “Quattro Matrimoni” raggiunge 327.000 telespettatori (1,8%). Sul Nove, invece, 578.000 persone hanno seguito “I Migliori Fratelli di Crozza” (2,9%). Su Iris “Debito di sangue” raggiunge 484.000 spettatori (2,4%). Su Rai4, “S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine” ottiene l’1,8% di share con 350.000 telespettatori. Su RaiPremium “Nero a Metà 3” è stato visto da 218.000 spettatori (1,1%), mentre La5 conquista l’1% di share con la replica di “Ultima Fermata”, per un totale di 154.000 spettatori.