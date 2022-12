Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo è la nuovissima docu-fiction che andrà in onda su Rai 1 in prima serata mercoledì 21 dicembre 2022.

Prodotta da Gloria Giorgianni e diretta da Francesco Miccichè, la docu-serie ripercorre la storia del precursore dell’industria editoriale italiana, Arnoldo Mondadori.

Tra testimonianze, documenti inediti e interviste, il pubblico potrà scoprire la vita e la carriera del protagonista.

Arnoldo Mondadori: il cast della docu-fiction

La nuova docu-fiction che dal 21 dicembre 2022 andrà in onda in prima serata su Rai 1 è diretta da Francesco Miccichè e prodotta da Gloria Giorgianni e Salvatore De Mola. Il cast di Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo, si compone di importanti nomi, tra cui:

Michele Placido (nei panni di Arnoldo Mondadori);

(nei panni di Arnoldo Mondadori); Flavio Parenti;

Valeria Cavalli;

Brenno Placido;

Rodolfo Corsato;

Luca Morello;

Stefano Skalkotos;

Davide Lorino;

Lucia Batassa;

Mimmo Mancini

La trama della serie dedicata ad Arnoldo Mondadori

La nuova fiction dedicata all’editore è un vero e proprio intreccio tra narrazione fiction veri documenti di repertorio, interviste, testimonianze e racconti reali. Michele Placido veste i panni di Arnoldo Mondadori e si immedesimerà nella figura del noto editore, dai tempi dell’infanzia (difficile e povera), fino ad arrivare al primo incontro con la moglie Andreina Monicelli (Valeria Cavalli), il periodo della maturità e l’inizio della sua brillante carriera nel mondo dell’editoria.

Tutta la serie si concentra sulla vita di Mondadori, passando attraverso gli alti e i bassi della sua esistenza, come il rapporto conflittuale con il primogenito Alberto (Flavio Parenti).

La docu-fiction cerca di toccare i punti più salienti della vita dell’editore; copre infatti un arco temporale che parte dagli ultimi anni dell’Ottocento, vola attraverso il ventennio fascista e tocca con mano anche tutta la Seconda Guerra Mondiale, fino ad arrivare agli anni della ricostruzione e del boom economico, conclusosi con l’incredibile ideazione degli Oscar Mondadori, nel 1965.

Un percorso a tappe, una narrazione stimolante che farà conoscere a grandi e piccini la vita e la carriera di uno degli uomini più famosi del mondo dell’editoria. Un sogno che si realizza, una passione che diventa lavoro e un lavoro che riempie il cuore e l’anima: Arnoldo Mondadori, dopo una vita difficile fatta anche di privazioni, è riuscito nel suo intento.

Quando va in onda la docu-fiction e dove vederla in streaming

Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo andrà in onda dal 21 dicembre 2022 in prima serata su Rai 1. Per coloro che non riuscissero a collegarsi durante la messa in onda esclusiva, niente panico. Infatti, come sempre, i contenuti Rai sono disponibili anche in streaming, live e on demand, sulla piattaforma su RAI Play.

La nuova docu-fiction dedicata a uno degli editori più importanti dell’Italia è un’occasione per avvicinarsi ai libri, alla conoscenza, a quella voglia di essere curiosi che spesso viene a mancare. È il racconto di un sogno divenuto realtà, ma è anche il racconto di sacrificio, dedizione e tanta ambizione: una lezione di vita, oltre che una nuova scoperta culturale dedicata a grandi e, perché no, anche ai più piccoli.