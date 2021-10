Armando Incarnato difedende Gemma: cosa succede

L’arrivo di Isabella Ricci a Uomini e Donne ha messo in crisi gli equilibri tra gli altri membri del cast del dating show e a sorpresa Armando Incarnato ha preso le difese di Gemma Galgani.

Isabella Ricci contro Gemma Galgani

L’arrivo di Isabella Ricci a Uomini e Donne ha incrinato gli equilibri tra gli altri volti del programma e i suoi battibecchi con Gemma Galgani sono ormai all’ordine del giorno. A sorpresa però, a prendere le difese della tama torinese, ci ha pensato Armando Incarnato, che ha lanciato accuse talmente pesanti contro di lei da mettere in discussione il vero motivo della sua partecipazione al Trono Over. Le sue parole in difesa di Gemma hanno addirittura fatto ipotizzare a qualcuno che possa un giorno nascere qualcosa tra lui e la dama torinese.

Sarà vero?

Gemma Galgani al trono over

Quest’anno Gemma Galgani è approdata al programma che l’ha resa famosa senza nascondere di essere ricorsa alla chirurgia plastica per migliorare l’aspetto del suo decolleté. Inutile dire che la vicenda ha causato un putiferio e che Tina Cipollari ha colto l’occasione per scagliarsi più e più volte contro la sua acerrima nemica: “Ha sempre criticato tutte le donne che sono ricorse alla chirurgia estetica e nel suo mirino fino a poco tempo fa c’ero anche io che, personalmente, oltre a ritoccare le labbra (cosa che ho sempre ammesso) non ho fatto altro.

Per anni Gemma ha giudicate tutte le donne che si sono migliorate grazie alla chirurgia plastica. Sostenendo, tra l’altro a gran voce, di esser legata al suo aspetto così com’era, al suo viso, alle rughe date dall’età che le ricordano gioie e dolori del passato. Ha sempre detto di essere orgogliosa del suo volto segnato dal tempo. Io non critico la sua scelta ma l’incoerenza di questa decisione”, ha dichiarato Tina.

Gemma Galgani: la vita privata

Gemma Galgani ha deciso di non arrendersi alla ricerca dell’amore, ma in tanti hanno avuto da ridire sulla sua nuova partecipazione allo show. Contro di lei si è espresso anche l’ex compagno Giorgio Manetti, che si è detto convinto del fatto che Gemma non riuscirà mai a trovare la persona giusta per lei all’interno del programma.