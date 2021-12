Arisa ha conquistato la vittoria a Ballando con le Stelle grazie al prezioso aiuto di Vito Coppola e lei stessa ha svelato i retroscena riguardanti il loro rapporto.

Arisa e Vito Coppola: il rapporto

Arisa e Vito Coppola hanno trionfato insieme a Ballando con le Stelle e hanno più volte smentito – nonostante la loro evidente complicità – di essere una coppia.

La cantante ha voluto svelare alcuni retroscena del suo rapporto con il ballerino, su cui ha affermato: “Il nostro rapporto e la nostra complicità è inspiegabile. Lo sappiamo solo noi”, ha dichiarato Arisa, e ancora: “C’è affetto ma anche affinità e sì, grande attrazione. Però boh, non è il momento di parlarne. Di certo è stato molto importante avere lui al mio fianco perché avevamo lo stesso obiettivo e non volevo deluderlo”.

Arisa e Vito Coppola: l’ex fidanzata

Prima di partecipare a Ballando con le Stelle Vito Coppola è stato a lungo legato a una ragazza che, durante la sua partecipazione al programma, ha risposto pubblicamente ai tanti che le hanno chiesto un’opinione sul ballerino.

“Mi hanno chiesto tanti di parlare del loro bacio. Direi che conosco lui meglio di molti altri, però ho scelto di non dire troppo per non influenzare le masse. però devo dire che mi è dispiaciuto leggere che lui ha bisogno di lei per spiccare.

Non è così, lui non ha bisogno di nessuno e quindi ridimensionatevi. Ho sentito che in tanti sperano nel lieto fina, ma questa cosa è davvero strana. perché non mi aspettavo era che ad un programma come “Ballando con le Stelle” vi si partecipasse per trovare l’anima gemella. A questo punto mi auguro che tutti i curiosi possano, finalmente, dormire tranquilli. Un abbraccio e un grande in bocca al lupo a tutti”, ha dichiarato l’ex fidanzata del ballerino.

Arisa e l’ex fidanzato

Arisa, dal canto suo, è reduce dalla fine di una lunga storia d’amore con il manager Andrea Di Carlo e, al momento, come Vito Coppola sarebbe single.