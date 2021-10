Il cast di Ballando con le Stelle è formato, come ogni anno, da VIP provenienti da ogni ambito e da ballerini professionisti. Tra i nuovi arrivati nel cast di ballo c’è Vito Coppola, che fa coppia con Arisa: vogliamo scoprire chi è e tutto quello che possiamo sapere su di lui?

Chi è Vito Coppola

Vito Coppola è nato a Eboli, in provincia di Salerno, nel 1992. Ha sempre avuto il ritmo nel sangue e si può dire che questo sia anche a causa di un fattore ereditario, visto che i suoi genitori sono appassionati di danza e anche suo fratello più piccolo si è dedicato alla danza caraibica.

Vito ha unito la passione con la preparazione tecnica acquisita studiando danza alla scuola gestita dai suoi zii ad Agropoli e facendo almeno 10 ore di allenamento ogni giorno.

Dall’età di 14 anni ha iniziato a cimentarsi come ballerino di stile latino-americano e a partecipare alle gare, prima provinciali, poi nazionali e internazionali, sempre con risultati eccellenti.

Il suo cavallo di battaglia, però, è la danza sportiva e, da questo punto di vista, va sottolineato che è stato campione italiano per 11 volte.

Oltre questo, c’è da dire che Vito Coppola interpreta la danza anche dal punto di vista terapeutico e cioè la ritiene un mezzo utile per aiutare chi ha subìto un trauma, un incidente o ha passato un periodo di depressione a ritrovare sé stesso.

Una tappa professionale importante di Vito Coppola è quella della sua partecipazione come ballerino professionista nella scuola di Amici di Maria De Filippi. A Ballando con le Stelle fa coppia con Arisa e con lei si è esibito in uno scatenato charleston durante la prima puntata.

Vito Coppola: vita privata

Seguito su Instagram da oltre 24 mila followers, sicuramente sono moltissime le ammiratrici che vorrebbero sapere qualcosa in più sulla sua vita privata e, in particolare, se è single oppure no.

Alla curiosità di molte, si può rispondere che Vito Coppola è felicemente fidanzato, convive, infatti, a Bologna con la sua ragazza, Valentina.

Il look di Vito Coppola

Vito Coppola ha uno stile molto sportivo anche dal punto di vista del look. Porta i capelli piuttosto corti e la barba non molto lunga.

Le foto sul suo profilo Instagram mettono in primo piano soprattutto il suo fisico super scolpito, conquistato grazie al costante allenamento e al ballo e dalle stesse foto si può notare che predilige un abbigliamento casual e molto informale: felpe, camicie, jeans.