Il successo è arrivato soprattutto grazie a Skam Italia, la serie tv prodotta da Tim Vision che replicava la sua omonima norvegese e che ha avuto grandissimo successo di pubblico. In Skam interpreta Giovanni, detto Gio: nel curriculum del giovane attore Ludovico Tersigni ci sono però molte altre esperienze importanti che lo rendono un astro nascente dello spettacolo italiano.

Chi è Ludovico Tersigni: biografia

L’attore Ludovico Tersigni nasce a Roma l’8 agosto 1995 ma cresce nel comune di Nettuno in Lazio. Sin da bambino dimostra una grande passione e sensibilità per la musica ma anche per la recitazione. Partecipa infatti a numerosi musical e frequenta molte compagnie di teatro per assecondare la sua passione. Nel frattempo si iscrive e prende la maturità presso il Liceo Classico Chris Cappell College di Anzio.

Chi è Ludovico Tersigni: carriera

La passione per la recitazione di Ludovico Tersigni, dimostratasi fin dai giorni delle scuole medie, viene assecondata e nutrita dallo zio. Lo zio di Ludovico Tersigni è infatti Diego Bianchi, altrimenti conosciuto con il nome d’arte di ‘Zoro’, regista, blogger e noto soprattutto per la conduzione del programma di informazione Propaganda Live sul canale televisivo LA7. È infatti proprio con lo zio che Ludovico fa la sua prima esperienza al cinema, recitando nel film da lui diretto intitolato Arance & martello nel 2014, all’età di 19 anni.

A ventun’anni Ludovico ottiene visibilità entrando nel cast del film di Gabriele Muccino intitolato L’estate addosso. Gli anni dell’esordio nel mondo dello spettacolo di Ludovico Tersigni sono molto intensi, nel 2015 infatti il giovane attore recita anche nella serie tv Tutto può succedere, dove lavorerà per ben tre stagioni.

Nel 2016 Tersigni veste per la prima volta i panni dell’attore protagonista nel film Slam – Tutto per una ragazza dove interpreta il personaggio di Samuele. Il film viene presentato al Torino Film Festival e vede la partecipazione anche di Luca Marinelli e Jasmine Trinca. È soprattutto nel 2018 però che Ludovico Tersigni arriva al successo nazionale grazie al ruolo di Giovanni Garau nella serie tv Skam Italia, serie tv adolescenziale che prende vita dal franchise nato con Skam Norvegia. Nella serie tv recita insieme a giovani promesse del cinema italiano come Ludovica Martino, Francesco Centorame e Rocco Fasano.

Chi è Ludovico Tersigni: vita privata e curiosità

Il successo nel cinema di Ludovico Tersigni è stato confermato anche dal film Summertime distribuito da Netflix, una commedia romantica estiva che ha avuto grande successo. L’attore, biondo, riccio e con gli occhi azzurri, ha fatto anche un provino per raccogliere l’eredità di Alessandro Cattelan alla conduzione del talent show X Factor Italia, edizione 2021.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, si sa poco o niente delle relazioni presenti e passate del giovane e bell’attore Tersigni. È probabile che Ludovico Tersigni voglia tenere privata la sua vita sentimentale e amorosa, dato che anche sui suoi profili social non si evicono alcune relazioni sentimentali.

Giovanissimo e talentuoso: Tersigni si è già aggiudicato un premio importante, il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d’Argento 2017 per la sua interpretazione in Slam – Tutto per una ragazza.