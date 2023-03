Archie Renaux, chi è: carriera e vita privata dell’attore di Tenebre e Ossa

Archie Renaux è un attore conosciuto per il ruolo di Mal nella serie tv Tenebre e Ossa, che sta per tornare su Netflix con la sua seconda stagione. Un attore giovanissimo, che vanta già diversi ruoli nella sua carriera.

Archie Renaux: la sua carriera

Archie Renaux è un attore famoso soprattutto per il suo ruolo di Malyen, o Mal, nella serie tv fantasy Tenebre e Ossa. Archie James Beale, in arte Archie Renaux, è nato il 22 novembre 1997. È un attore e modello che vive a Kingston upon Thames, una cittadina inglese, e ha un fratello e due sorelle. Dopo aver frequentato la Richard Challoner School, il giovane attore si è iscritto in una scuola di recitazione londinese, seguendo il suo grande sogno e la sua grande passione. Ha iniziato la sua carriera di modello, poi ha mosso i primo passi nel mondo dello spettacolo. Il primo ruolo è arrivato nel 2017, con il cortometraggio Market Road, in cui ha interpretato il ruolo di Eddie. Il primo film, Zero, è arrivato nello stesso anno. È entrato nel mondo della televisione nel 2019, con la serie tv Hanna, di Amazon Prime Video, poi ha recitato anche nella serie tv Gold Digger, della BBC, nel ruolo di Leo Day. Nel 2021, è entrato nel cast di Shadow and Bone, conosciuto in Italia come Tenebre e Ossa, ma ha recitato anche nel film Voyagers, nel ruolo di Alex. È comparso anche in alcuni video, come quello del brano Mayflies di Benjamin Francis Leftwich nel 2016, e quello del brano Searching di Liv Dawson nel 2017.

I film in cui ha recitato sono: Market Road (2017), Zero (2017), Feline (2018), Strange Days (2018), Morbius (2021) e Voyagers (2021). Le serie tv a cui ha partecipato, invece, sono: Hanna (2019), Gold Figger (2019) e Tenebre e Ossa (2021). Tornerà anche nella nuova stagione, che sarà disponibile su Netflix dal 16 marzo.

Archie Renaux: la sua vita privata

Archie Renaux è fidanzato ed è anche un papà. Ha una bellissima fidanzata, Annie, e dal loro amore è nato il suo primo figlio, arrivato nell’autunno del 2020. Sulla sua vita privata non si hanno molti altri dettagli, perché l’attore è molto riservato. Essendo molto giovane, viene spontaneo pensare che sia molto attivo sui social network ed effettivamente lo è stato, fino a qualche tempo fa. L’attore ha un account Instagram, ma era presente anche su Twitter, profilo che in seguito ha chiuso. Per via dei tanti progetti televisivi e cinematografici, probabilmente ha dovuto ridimensionare la sua presenza sui social network.

Archie Renaux: il ruolo in Tenebre e Ossa

Archie Renaux interpreta il giovane Malyen Oretsev, chiamato Mal, nella serie tv Tenebre e Ossa. Come Alina, anche Mal è un orfano, cresciuto nello stesso orfanotrofio della protagonista. I due ragazzi sono cresciuti insieme, sostenendosi sempre. Alina è tutta la famiglia di cui Mal ha bisogno e tra di loro c’è una forte amicizia. Il caso ha voluto che i due finissero insieme anche nella Prima Armata e Mal è diventato ancora più protettivo nei confronti della ragazza. Un ruolo molto importante per la sua carriera.