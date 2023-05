Chi è Antonio Folletto: l’attore della serie “Il nostro generale”

Lunedì 9 gennaio, su Rai 1, è andata in onda la prima puntata de “Il nostro generale“, la nuova serie che racconta la battaglia di Carlo Alberto Dalla Chiesa contro le Brigate Rosse e la Mafia. Tra i personaggi principali troviamo Antonio Folletto. Ma cosa sappiamo su di lui? Conosciamo meglio il giovane attore.

Chi è Antonio Folletto? La carriera

Antonio Folletto è nato a Napoli il 16 febbraio 1988. La passione per il cinema è nata in tenera età, grazie a nonno Ciro. Insieme, infatti, guardavano i film di Totò e di altri grandi attori dell’epoca. Dopo essersi diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica, debutta a soli 19 anni nello spettacolo teatrale “Troisi è sempre Troisi” diretto da Paola Orsi. Compare per la prima volta sul piccolo schermo nel 2012, quando prende parte al cast della miniserie di Rai 1 “Terra Ribelle” nel ruolo del tenente Edoardo Belmonte. Nel 2015, invece, recita nel film “Sotto Copertura” di Giulio Manfredonia e in “Limbo” di Lucio Pellegrini. Ma è nel 2016 che raggiunge la popolarità, con il ruolo da protagonista in “I bastardi di Pizzofalcone“. Nello stesso anno interpreta anche O’ Principe, uno dei personaggi più iconici della seconda stagione di “Gomorra- La serie“. Nel corso della sua carriera ha avuto anche l’onoro di lavorare al fianco di due celebri attrici: con Juliette Binoche nel film “L’attesa” e con Catherine Spaak nella pellicola “La Vacanza“. Interpretazione celebre più recente è quella di Diego nella serie di Gabriele Muccino “A casa tutti bene“.

La vita privata

Antonio Folletto è felicemente sposato con Matilda Lux, modella e attrice del piccole e grande schermo. La loro unione ha portato alla nascita nel 2018 del piccolo Oliver Antonio, primo figlio della coppia. Entrambi molto riservati, hanno sempre vissuto la loro relazione lontana dagli occhi indiscreti dei riflettori. Nonostante questo, però, amano condividere sui social tenere foto insieme. La moglie del giovane attore è italoamericana, ed è proprio per questo che i due avevano deciso di trasferirsi a Santa Monica. Tuttavia, a causa della disastrosa gestione della pandemia negli Stati Uniti, hanno deciso di ritornare a vivere in Italia.

Le sue passioni

Oltre all’amore per la recitazione, l’attore ha una grande passione per i libri e la letteratura. Non solo, è anche un grande tifoso del Napoli: da giovane aveva provato ad intraprendere una carriera del mondo del calcio, ma dovete interrompere a causa di un infortunio. Ad oggi rappresenta uno dei giovani attori più amati del cinema italiano.