Rai 1 inizia il 2023 con una grande novità: da lunedì 9 gennaio 2023, infatti, andrà in onda la nuova mini-serie Il nostro generale, che racconta la storia del Nucleo speciale antiterrorismo messo in moto dal Generale Carlo Alberto dalla Chiesa.

Il protagonista è Sergio Castellitto e l’attesa è già altissima.

Il nostro generale mini-serie: quante puntate sono e quando andrà in onda

La nuova serie Il nostro generale è composta da 8 episodi, spalmati su 4 puntate mandate in onda su Rai 1 in prima serata.

Le otto puntate andranno in onda a partire da lunedì 9 gennaio 2023, per poi proseguire nelle giornate di: martedì 10 gennaio 2023, lunedì 16 gennaio 2023 e martedì 17 gennaio 2023, in perfetta linea con l’organizzazione della serie-tv.

La trama de Il nostro generale

La nuova serie in onda su Rai 1, Il nostro generale, racconta dieci anni di storia pubblica e privata. In particolare, la mini-serie in 8 puntate racconta la storia che va dal 1973 al 1982, anno della morte del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa.

Il Generale, arrivato da Torino da Palermo, si rende immediatamente conto dell’entità dello scontro che i terroristi hanno messo in atto contro la democrazia e l’ordine costituito.

Per contrastarli, quindi, Carlo Alberto dalla Chiesa (interpretato da Sergio Castellitto), capisce che c’è bisogno di nuovi metodi investigativi. Sarà proprio da tale intuizione che nascerà il Nucleo speciale antiterrorismo. Tutta la narrazione della mini-serie accompagna il pubblico fino alla data storica: il 3 settembre 1982, giornata in cui il Generale Dalla Chiesa fu ucciso, una volta tornato a Palermo come prefetto sociale.

La strage, storicamente ricordata come “Strage di Via Carini“, avvenne proprio nella palermitana via Isidoro Carini e fu proprio lì che il Generale morì, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo.

Carlo Alberto dalla Chiesa è considerato uno dei più lucidi innovatori dell’intelligence della storia d’Italia.

Il cast de Il nostro generale

A comporre il cast della nuova mini-serie di Rai 1, Il nostro generale, troviamo i volti di:

Sergio Castellitto : interpreta Carlo Alberto dalla Chiesa;

: interpreta Carlo Alberto dalla Chiesa; Antonio Folletto interpreta Nicola

interpreta Nicola Flavio Furno interpreta Cap. Gian Paolo Sechi

interpreta Cap. Gian Paolo Sechi Andrea Di Maria interpreta Trucido

interpreta Trucido Viola Sartoretto interpreta Minnie

interpreta Minnie Stefano Rossi Giordani interpreta Tedesco

interpreta Tedesco Roberto De Francesco interpreta Col. Enrico Riziero Galvaligi

interpreta Col. Enrico Riziero Galvaligi Alessio Praticò interpreta Umberto Bonaventura

interpreta Umberto Bonaventura Romano Reggiani interpreta Funzionario

interpreta Funzionario Renato Marchetti interpreta Mario Sossi

interpreta Mario Sossi Cecilia Bertozzi interpreta Simona dalla Chiesa

interpreta Simona dalla Chiesa Camilla Semino Favro interpreta Rita dalla Chiesa

interpreta Rita dalla Chiesa Ascanio Balbo interpreta Alberto Franceschini

interpreta Alberto Franceschini Matteo Lai interpreta Gustavo Pignero

interpreta Gustavo Pignero Luigi Imola interpreta Nando dalla Chiesa

interpreta Nando dalla Chiesa Marina Savino interpreta Mara Cagol

interpreta Mara Cagol Rosario Lisma interpreta Felice Maritano

interpreta Felice Maritano Lorenzo Gioielli interpreta Superiore Dalla Chiesa

interpreta Superiore Dalla Chiesa Francesco Wolf interpreta Appuntato Risso

interpreta Appuntato Risso Orio Scaduto interpreta Maresciallo Garofalo

interpreta Maresciallo Garofalo Daniele Mariani interpreta Silvano Girotto

interpreta Silvano Girotto Alessandro Averone interpreta Giancarlo Caselli

interpreta Giancarlo Caselli Carmen Pommella interpreta Mamma di Nicola

interpreta Mamma di Nicola Ilenia Ginefra interpreta Emilia, moglie di Nando

interpreta Emilia, moglie di Nando Eleonora Romandini interpreta Lucia

interpreta Lucia Valerio Di Benedetto interpreta Patrizio Peci

interpreta Patrizio Peci Claudia Marchiori interpreta Emanuela Setti Carraro

interpreta Emanuela Setti Carraro Luca Lazzareschi interpreta Giorgio Bocca

interpreta Giorgio Bocca Francesco Siciliano interpreta Virginio Rognoni

interpreta Virginio Rognoni Massimo De Santis interpreta Giuliano Turone

interpreta Giuliano Turone Teresa Saponangelo interpreta Dora dalla Chiesa

La serie-tv è stata mostrata in anteprima ai figli e Rita Dalla Chiesa si è commossa durante la proiezione. La regia de Il nostro generale è affidata a Lucio Pellegrini e Andrea Jublin, mentre la sceneggiatura porta la firma di Monica Zapelli e di Peppe Fiore.

La produzione, infine, è di Rai Fiction e Stand By Me.

Il nostro generale: dove vedere la mini-serie in streaming

Il nostro generale va in onda su Rai 1 in prima serata, ma qualora non si avesse modo di vedere la serie in diretta, è sempre possibile recuperarla su Rai Play in streaming e on demand.