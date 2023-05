Angelina Mango, cantante concorrente dell’ultima edizione di Amici, durante il programma ha spesso parlato del suo fidanzato. Lui si chiama Antonio Cirigliano ed è fortemente appassionato di musica proprio come la sua dolce metà, tanto da seguirla un po’ ovunque sul palcoscenico.

Antonio Cirigliano: l’amore di Angelina Mango è un musicista

La musica è la sua passione più grande e la chitarra è lo strumento che lo accompagna quotidianamente. Antonio Cirigliano, 24 anni, è un musicista ed è originario di Potenza.

Chitarrista professionista, il giovane Cirigliano accompagna Angelina Mango in giro per vari eventi e performance.

Su di lui non si hanno particolari informazioni e pare essere un ragazzo molto riservato e lontano dal mondo dello spettacolo, inteso gossip e riflettori. Proprio per tale motivo, infatti, non si trova una grande attività social da parte sua. Basti pensare che il suo profilo Instagram (@antoniociriglian0) è comunque seguito da più di 5000 persone, ma i post da lui pubblicati sono solamente tre. L’attività social è un indice particolarmente indicativo della sua persona: pubblicare sì, ma non troppo. Vale molto di più la sua passione per la musica, il suo lavoro e la sua vita privata.

Per arrivare al punto in cui si trova attualmente, Antonio Cirigliano ha studiato musica in Accademia e dopo il diploma riesce a instaurare le prime collaborazioni. Con il tempo entra a fare parte della cover band di Fabrizio De Andrè, i Faber is Back, progetto a cui tiene moltissimo.

La vita privata di Antonio Cirigliano: la storia d’amore con Angelina Mango

Antonio Cirigliano e Angelina Mango si sono innamorati diverso tempo fa. Ufficialmente starebbero insieme da oltre un anno e sono numerosi gli scatti pubblicati sui social dalla cantante di Amici, sicuramente più social del fidanzato, anche per una questione di pubblicità a causa della sua partecipazione al noto talent show italiano.

Il chitarrista di Potenza spesso si trova ad accompagnare Angelina Mango nelle sue esibizioni dal vivo e la aiuta anche con gli arrangiamenti dei pezzi, insieme al fratello di lei, Filippo Mango. Durante l’edizione di Amici 2023, infatti, la stessa cantante ha più volte dedicato brani al fidanzato (e anche al fratello), ribadendo quanto il suo aiuto sia indispensabile all’interno della sua carriera.

Insomma Angelina Mango e Antonio Cirigliano si conoscerebbero da diversi anni, e prima di diventare ufficialmente una coppia hanno portato avanti una bellissima amicizia, mutata poi in qualcosa di più grande.

Il rispetto del giovane chitarrista nei confronti della carriera artistica della fidanzata è totale. Cirigliano, infatti, non si sarebbe mai intromesso nelle sue scelte artistiche e le avrebbe sempre lasciato tutto lo spazio necessario per darle modo di esprimere tutta se stessa.

Antonio Cirigliano e Angelina Mango continueranno a collaborare insieme, anche dopo la permanenza della cantante all’interno di Amici 2023. Il volto del giovane chitarrista continuerà a circolare ancora per molto e la sua carriera potrebbe sinceramente fare un salto in avanti. Una cosa però è certa: la musica e l’amore per la sua fidanzata non cesseranno mai di vivere.