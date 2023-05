Amici 2023 si è concluso e la giovane Angelina Mango si è aggiudicata il secondo posto sul podio. Il suo look? Total black e in pelle lucida

È stata una delle favorite fino all’ultimo, arrivando invece seconda dopo Mattia Zenzolo, vincitore ufficiale del talent condotto da Maria De Filippi.

Angelina Mango, però, il segno lo ha lasciato eccome: voce incredibile e talento assoluto, la cantante avrà un futuro luminoso. Come si è vestita la giovane artista per la grande finale? Per lei un look total black con corsetto e dettagli luci: vediamolo!

Angelina Mango sceglie un look total black per la finale di Amici

Una finale attesissima quella di Amici 2023. Domenica 14 maggio 2023 il talent show più seguito d’Italia ha ufficialmente calato il sipario e il vincitore è stato decretato. La serata è stata ricca di emozioni, di musica e di balli notevoli, ma anche la moda ha lasciato un segno particolare. Gettonatissimi gli outfit total black, come quello sfoggiato dalla cantante Angelina Mango, arrivata seconda con un’esplosione di applausi.

La giovane artista si è esibita nelle varie performance indossando un look nero dal sapore audace e giovanile, in linea con le tendenze del 2023, specie quelle relative alle new generation. Mango ha optato per un paio di pantaloni di pelle nera lucida più aderenti sulle cosce e più larghi in fondo, a cui ha abbinato un corsetto sempre total black con tanto di alternanza di parti in pelle e parti più trasparenti. Capelli lasciati sciolti e make-up luminoso: risultato perfetto.

Angelina Mango: arriva seconda ma a lei va il premio della critica

La figlia del noto cantautore scomparso nel 2014 raggiunge il podio di Amici di Maria De Filippi e arriva seconda. Nonostante non abbia vinto il primo posto, Angelina Mango è riuscita a conquistare un montepremi di ben 150 mila euro. A lei, infatti, è andato il Premio della Critica (50 mila euro), assegnato da ben 25 testate nazionali tra carta stampata e web, ma non solo. Alla giovane cantante è stato consegnato anche il Premio delle Radio, conferito da Radio Italia, Rds, RTL 102.5, Radio Zeta, radio 105, R101, Radio Norba e Radio Kiss Kiss.

Essendo arrivata in finalissima come cantante, Angelina Mango ha vinto ovviamente il circuito del canto.

Il successo di Angelina Mango

Seconda figlia di Giuseppe Mango e di Laura Valente, Angelina Mango era già conosciuta artisticamente parlando. Grazie alla sua partecipazione ad Amici 2023, però, il suo successo è triplicato e la sua voce è entrata nel cuore di tantissime persone. Il percorso dentro la Scuola l’ha aiutata a crescere e l’ha aiutata a venire fuori per quella che è davvero, lontana dai pregiudizi e dai preconcetti legati al successo del padre. Basti pensare che gli ascolti su Spotify sono esplosi: il singolo Voglia di vivere, ad esempio, ha superato i 4 milioni e mezzo di stream, mentre il nuovo singolo Mani Vuote (presentato il 12 marzo 2023) ha raggiunto il milione e mezzo di riproduzioni sulla piattaforma musicale. Il 21 aprile 2023 ha pubblicato anche il suo primo inedito dentro il talent, che uscirà il prossimo 19 maggio 2023. Per lei si prospetta una vita ricca di esperienze e di successi: in bocca al lupo!