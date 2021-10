Resta uno dei talent più seguiti, che regala emozioni e intrattenimento, incollando davanti allo schermo numerosi telespettatori. Ognuno fa il tifo per il proprio ballerino preferito e si scatena sulle note degli inediti composti dai giovani allievi della scuola di Amici 21: stando a quanto emerso dalle anticipazioni della settima puntata, ci sarà una nuova sfida e sarà eletto l’allievo più bello della scuola.

Amici 21, le anticipazioni della settima puntata

Mercoledì 27 ottobre è stata registrata la settima puntata di Amici 21, la quale andrà in onda nel pomeriggio di Halloween, dalle 14 di domenica 31 ottobre.

A inaugurare la nuova puntata è LDA, che si è esibito sulle note del compito affidatogli da Rudy Zerbi. Luca ha cantato un brano del padre: “Amore che non c’è”.

Anna Pettinelli, che non nasconde il suo scarso apprezzamento nei confronti del giovane artista napoletano, ha subito criticato la scelta di Rudy. Per lei, infatti, avrebbe sbagliato ad assegnare questo compito. Zerbi ha replicato coinvolgendo Maria De Filippi e proponendo un gioco che dimostrasse quanti figli d’arte hanno superato i propri genitori. Per i fan ci sarà da divertirsi.

La seconda esibizione è quella di Alex, il quale ha cantato tre brani che Rudy gli aveva affidato per metterlo alla prova sulle espressioni.

Lorella Cuccarini ha deciso di far aiutare Alex da Spillo, affinché riesca ad affinare il suo modo di stare sul palco e riuscire a esprimersi al meglio.

Amici 21, le anticipazioni della settima puntata: eletto il più bello della scuola

Ad alcune ragazze del pubblico è stata data una busta da svelare nel corso della puntata. Alcuni ragazzi all’interno della scuola sono un piuttosto vanitosi, così hanno chiesto di votare il più bello (esclusi Guido e Tommaso).

La classifica vedrebbe al primo posto Mattia, seguito da Alex e poi LDA.

Amici 21, le anticipazioni della settima puntata: la sfida di Mattia

Mattia resta ancora al centro dell’attenzione. Maria gli ha letto una lettera scritta dal suo maestro, Raimondo Todaro.

Il giovane ballerino è arrivato ultimo sia nella classifica di Emanuel Lo sia in quella di Anbeta. Todaro non ha intenzione né di eliminarlo né di sostituirlo. Per spronarlo, le altre due insegnanti lo hanno messo in sfida. Così Mattia ha sfidato Eleonora, una ballerina di latino. A giudicarli c’era Nancy Berti.

Mattia ha ballato un passo a due con Francesca ed Eleonora uno con Umberto. Poi hanno improvvisato su tre brani e a trionfare sarebbe stato Mattia.