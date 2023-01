Anorgasmia sessuale femminile e il viagra rosa

Il rapporto sessuale, non sempre, risulta essere soddisfacente e scintillante sotto le lenzuola. La maggior parte delle volte si va incontro a diverse problematiche che impediscono di vivere pienamente la relazione. Alcune donne possono andare incontro all’anorgasmia sessuale, una condizione che impedisce di vivere rapporti sessuali completi.

Anorgasmia sessuale femminile

Un disturbo più comune di quanto si pensi perché con il termine di anorgasmia sessuale non si intende assenza di piacere, bensì di orgasmo, come dice appunto il nome durante il rapporto con la partner. Non è solo l’assenza dell’orgasmo, ma segna anche la difficoltà vera e propria di riuscire a raggiungerlo nonostante la stimolazione sessuale.

Si divide poi in varie tipologie: primaria quando questa condizione e disturbo è presente da sempre, a cominciare dal principio della vita sessuale della donna. Può essere poi di tipo secondario quando compare in una seconda fase in seguito a un periodo in cui non vi sono problemi sessuali; generalizzata con difficoltà a raggiungere l’orgasmo. Infine, vi è la tipologia situazionale che succede in determinate situazioni.

Può avere difficoltà a raggiungere l’orgasmo oppure non l’ha mai provato nella sua vita, neanche con un metodo come la masturbazione. Sono davvero tante le donne che non riescono a raggiungere il massimo del piacere durante il periodo sessuale e non c’è nulla di cui allarmarsi o preoccuparsi in quanto considerato assolutamente normale.

Le cause riguardanti l’anorgasmia sessuale femminile dipendono da una serie di fattori che possono essere fisici, emotivi o anche psicologici. Alla base possono esserci problemi riguardanti l’abuso o il consumo di alcool e fumo oppure fattori come la menopausa che dipendono dal calo degli estrogeni in questa fase o ancora riguardano l’aspetto psicologico, quindi l’ansia o la paura.

Anorgasmia sessuale femminile: consigli

Per riuscire a trattare un disturbo come l’anorgasmia sessuale femminile bisogna individuare le cause che l’hanno scatenata. Un disturbo che può avere varie origini dovuto al senso di colpa o a qualche abuso oppure a delle incomprensioni nel rapporto di coppia. In ogni caso, provare a parlarne con un esperto può far luce su cosa affligge e quindi risolverlo.

Si può anche optare per dei cambiamenti nel proprio stile di vita. Se si vive un periodo di forte stress o ansia si potrebbe, per esempio, provare a cambiare e adottare alcuni piccoli accorgimenti. Un corso di meditazione o di yoga può sicuramente aiutare a rilassarsi nel modo giusto e liberarsi dai pensieri negativi.

Ci sono poi alcuni esercizi noti come Kegel che interessano e coinvolgono il pavimento pelvico. Sono esercizi da praticare in qualsiasi zona della casa che aiutano a rafforzare i muscoli pelvici cercando di mantenere elastico il pavimento pelvico. Sono esercizi molto semplici da fare in ogni momento della giornata. Basta soltanto essere regolari e costanti se si vogliono ottenere i giusti benefici e vantaggi.

Nel caso in cui l’anorgasmia sessuale femminile dovesse comparire durante o dopo la menopausa, si consiglia un trattamento a base ormonale di cui parlarne con un esperto oppure il consumo di un integratore sessuale come Femmax che aiuta a liberarsi dalle paure e disagi che si vivono nell’ambito sessuale.

