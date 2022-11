Durante il rapporto sessuale, raggiungere l’orgasmo per la donna è il massimo risultato possibile. Non sempre riescono a farlo a causa dell’anorgasmia femminile, un disturbo sessuale che può implicare delle preoccupazioni nella donna e nella coppia in generale. Proviamo a capire come risolverlo grazie al miglior prodotto in commercio.

Anorgasmia femminile

Innanzitutto, è bene sapere che questo problema che le donne vivono in camera da letto è molto più diffuso di quanto si possa pensare. L’anorgasmia femminile è l’incapacità da parte della donna di non riuscire ad avere e provare l’orgasmo durante il rapporto con il partner. Molte donne, proprio per questo, si sentono frustrate, ma è una fase che può succedere ed è risolvibile.

La cosa importante è non farsi prendere troppo dal panico poiché è un qualcosa che può succedere. Ci sono poi vari tipi di anorgasmia: acquisita per cui si hanno delle difficoltà a raggiungere e vivere l’orgasmo a causa di una serie di fattori; situazionale che capita in determinate occasioni e situazioni, ma non in altre e generalizzata per cui non si riesce a raggiungere in nessun momento.

In base al parere degli esperti nel campo della sessualità, si stima che circa il 5% delle donne ha difficoltà a raggiungere l’orgasmo e il numero potrebbe salire. Sembra che un terzo delle donne non riesca a raggiungere l’orgasmo durante il rapporto sessuale e che circa l’80% manifesti problemi anche tramite la masturbazione.

I fattori che determinano l’anorgasmia femminile sono vari e possono dipendere da motivi psicologici, come delle esperienze o dei traumi vissuti a livello sessuale, ma anche una bassa autostima di sé stesse che porta a sentirsi inadeguate e non all’altezza. Possono inficiare anche problemi all’interno della coppia e mancanza di dialogo.

Anorgasmia femminile: consigli

Nel caso l’anorgasmia femminile dipendesse da fattori psicologici, quindi dovuti a esperienze passate che sono state negativi o anche a motivi come l’ansia, lo stress, è possibile riuscire a trattarla rivolgendosi a un esperto e provando a capire quali sono le cause per cui si tende a chiudersi e avere difficoltà a lasciarsi andare con il partner.

Ci sono alcune abitudini piacevoli e consigli che è bene seguire per provare a risolvere questa difficoltà che rischia di avere delle ripercussioni all’interno della coppia stessa. Provare a conoscere il proprio corpo, quindi scoprirsi dal punto di vista sessuale è un buon esercizio e punto di partenza per capire quali aeree sono maggiormente erogene e sensibili alla stimolazione.

Può anche dipendere da monotonia e noia nella coppia, quindi perché non provare a sperimentare qualcosa di diverso insieme. Per esempio, le carezze, i preliminari sono un ottimo modo per incentivare la passione stimolando anche l’eccitazione da quel punto di vista. L’uso dei lubrificanti permette di rilassare i muscoli vaginali e quindi riuscire a superare questo problema.

Ci sono poi una serie di esercizi che permettono di contrastare l’anorgasmia femminile e di rilassarsi, combattendo l’ansia e lo stress, due disturbi e conseguenze di questo problema. Gli esercizi del pavimento pelvico permettono di ritrovare il giusto piacere migliorando anche le prestazioni. Cercare di lasciarsi andare liberando i pensieri negativi aiuta ad avere un rapporto gratificante e raggiungere così il massimo piacere.

Anorgasmia femminile: miglior rimedio

