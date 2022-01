Sono sempre di più le donne che, durante l’atto sessuale con il proprio partner, hanno delle difficoltà a raggiungere l’orgasmo e a provarlo. Questa difficoltà va sotto il nome di anorgasmia che rischia di avere delle ripercussioni, non solo sotto le lenzuola, ma anche nel rapporto di coppia, in generale. Vediamo come fare a trattare questo problema e le cause.

Anorgasmia e frigidità

L’anorgasmia e la frigidità sono due disturbi sessuali che attraversano le donne. Solitamente si tende a identificarli o confonderli proprio perché hanno dei punti in comune. Con il termine anorgasmia si intende proprio l’incapacità e l’impossibilità da parte della donna di non riuscire a raggiungere l’appagamento sessuale in maniera totale. La donna ha difficoltà a provare l’orgasmo e quindi a raggiungere il massimo del piacere durante l’atto sessuale.

Il termine frigidità tende a confondersi con l’anorgasmia dal momento che si tratta di episodi che sono ripetuti e vari dell’anorgasmia. Una donna frigida tende ad avere delle difficoltà ad abbandonarsi al piacere sessuale dal momento che non si sente a suo agio oppure all’altezza della situazione non riuscendo a sconfiggere i propri freni inibitori.

L’anorgasmia e la frigidità possono essere simili in quanto tendono a coincidere con il calo del desiderio sessuale con insoddisfazione da parte del partner stesso che non si sente compreso e amato nei suoi bisogni e causa delle problematiche da parte della donna di vivere l’atto sessuale e raggiungere quindi l’orgasmo, l’espressione massima del piacere sotto le lenzuola.

In base ad alcune ricerche condotte, è sicuramente uno dei disturbi sessuali maggiormente comuni nel sesso femminile al punto che circa il 12% delle donne non ha mai provato o raggiunto l’orgasmo. Una problematica che è possibile trattare grazie a dei rimedi naturali come Femmax e a un consulto con un esperto del settore o dialogo con il partner stesso.

Anorgasmia e frigidità: cause

Sembra, sempre in base alle ricerche e informazioni che sono state raccolte, che una donna su cinque abbia delle difficoltà a vivere il rapporto sessuale e di conseguenza provare piacere. Ovviamente questi due disturbi sessuali che vanno sotto il nome di anorgasmia e frigidità hanno delle cause che è bene analizzare in modo da risolvere la situazione e vivere il rapporto con il partner in modo soddisfacente.

Per quanto riguarda l’anorgasmia che è l’assenza totale di orgasmo, anche quando si è stimolate sessualmente in un certo modo, le cause possono interessare sia l’aspetto psicologico che relazionale, quindi la maniera in cui si approccia, non solo verso il partner, ma anche al sesso stesso.

Una delle cause principali può essere dovuta al consumo eccessivo di alcool che tende a inibire le proprie performance al punto da rendere impossibile l’orgasmo e quindi provare piacere per la donna. Ci sono anche delle disfunzionalità del pavimento pelvico oppure delle patologie che riguardano la zona vaginale che possono compromettere l’incapacità di raggiungere il massimo del piacere.

Per quanto riguarda le cause psicologiche, sicuramente lo stress, l’ansia, la paura di non essere all’altezza, ma anche la bassa autostima sono fattori che giocano un ruolo chiave sia nell’anorgasmia che nella frigidità. Il rapporto e la percezione negativa che si ha di sé stesse e del proprio corpo sono i motivi per cui la donna ha difficoltà a lasciarsi andare e non provare l’orgasmo.

Anorgasmia e frigidità: viagra rosa naturale

