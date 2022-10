In camera da letto si può andare incontro a delle difficoltà e a dei problemi sotto le lenzuola. La donna, in una fase come la menopausa, può soffrire di anorgasmia femminile, quindi di difficoltà a raggiungere l’orgasmo. Una situazione che preoccupa, ma che è possibile risolvere grazie ai benefici del viagra rosa di cui parliamo nei prossimi paragrafi.

Anorgasmia femminile

Durante la fase della menopausa o anche in età giovane, magari per lo stress o l’ansia della prima volta, non si riesce ad avere subito l’orgasmo. La mancanza totale di orgasmo prende il nome di anorgasmia femminile, una tematica di cui si fa fatica a parlarne e discutere, non solo con il partner, ma anche in generale.

In questo caso, si ha l’assenza o la difficoltà a raggiungere l’orgasmo oppure le donne vanno incontro a una riduzione dell’intensità o della frequenza degli orgasmi. L’orgasmo nasce in seguito a un piacere molto intenso al momento del rapporto sessuale con il partner o anche tramite la stimolazione del clitoride oppure tramite i vibratori.

Sono diverse le cause sia organiche che psicologiche che possono influire su questo momento. Dai motivi organici, quindi riguardanti alcune patologie che inficiano anche il benessere psicologico oppure si può collegare a dei rapporti sessuali dolorosi, ma anche a un calo del desiderio che porta a non sentire il bisogno di vivere il partner da quel punto di vista.

Entrano in gioco anche fattori come l’eccessivo abuso di alcool e fumo che inficiano sul desiderio e impediscono di raggiungere l’orgasmo. Durante la fase della menopausa, quando si ha un calo del desiderio sessuale e gli estrogeni non funzionano nel modo giusto e si accompagnano a sintomi come palpitazioni, sudorazione notturna e cambiamento dell’umore si va incontro a questa difficoltà.

Anorgasmia femminile: come si cura

Per questa problematica che rischia di avere delle ripercussioni anche nella vita di coppia e nella relazione sessuale, in generale, bisogna, prima di tutto, conoscere le cause e i motivi dell’anorgasmia femminile per poi trovare la giusta soluzione. Parlarne con il compagno o marito, esternare le proprie paure può rafforzare l’intesa e aiutare a lasciarsi andare.

Imparare a conoscere di più il proprio corpo attraverso la masturbazione o l’autostimolazione aiuta a capire quali zone erogene danno maggiore piacere e a vivere il rapporto in modo diverso. Si può anche affidarsi a rimedi naturali, ovvero a piante come il tribulus terrestris, la maca peruviana o la muira pauma, ingrediente di un integratore sessuale come Femmax che influenzano e stimolano il desiderio.

Nel caso fosse dovuto a una condizione psicologica come ansia o stress, è possibile cercare di allentare la tensione ricorrendo a dei metodi come lo yoga o la meditazione che aiutano a lasciarsi andare e rilassarsi. In questo modo, si è più invogliati a lasciarsi andare e quindi raggiungere l’orgasmo con piacere di entrambi.

Ci sono degli esercizi di contrazione muscolare che aiutano a tonificare la zona del pavimento pelvico e danno piacere. Alcuni integratori o altre soluzioni come i massaggi da fare in coppia possono riscaldare l’atmosfera e stimolare la libido della donna e quindi il raggiungimento del massimo piacere sessuale.

Anorgasmia femminile e viagra rosa

Per contrastare e superare i problemi di anorgasmia femminile e quindi le difficoltà che la donna può avvertire in camera da letto, gli integratori possono dare lo stimolo giusto. Tra i tanti in commercio, il migliore è Femmax, una formula in vendita in compresse che è pensata e ideata proprio per il benessere della donna e i problemi in camera da letto.

Un prodotto che funziona davvero come dimostrano i commenti positivi di tantissime donne che lo usano. Una soluzione efficace e dai risultati brevi. Il migliore, considerando anche il rapporto qualità prezzo. Sono diversi i prodtti pensati per il benessere sessuale dell’uomo, ma questo si rivolge soprattutto alla donna.

Aiuta il sesso femminile ad avere orgasmi che siano maggiormente lunghi, duraturi, aumenta la libido dando più energia e una resistenza che sale alle stelle. Assumere le compresse di Femmax significa essere maggiormente invogliate nel fare l’amore permettendo di avere una vita sessuale appagante e soddisfacente.

Grazie ai suoi benefici è riconosciuto universalmente come il viagra rosa. Per chi volesse saperne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine

Femmax funziona perché, a differenza di altri prodotti che si trovano in commercio, non causa allergie o controindicazioni dal momento che i suoi componenti sono naturali, come il ginger che stimola gli organi sessuali femminili, il tè e la Muira Pauma, una erba di origine amazzonica che ha proprietà afrodisiache permettendo alla donna di raggiungere l’eccitazione rapidamente.

Indicato per tutte le donne che hanno problemi in camera da letto. Si raccomanda di assumere una compressa poco prima del rapporto sessuale, anche se la posologia varia a seconda dei bisogni sessuali di ognuna.

Femmax è originale ed esclusivo, quindi non si ordina nei negozi od online, ma bisogna collegarsi alla pagina ufficiale del prodotto, inserire i dati nel form e aspettare la telefonata di conferma dell’operatore che provvede poi all’evasione dell’ordine. Il costo è di circa 39€ per una confezione con altre offerte da valutare. Il pagamento è a scelta del consumatore con Paypal, la carta di credito o contanti al corriere alla consegna.