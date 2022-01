Anorgasmia: come superarla con cure naturali

In un rapporto sessuale non sempre si riesce a dare al partner ciò di cui ha bisogno a causa di alcune problematiche si vivono. Una di queste è sicuramente l’anorgasmia, un disturbo molto più comune e diffuso di quanto si pensi che porta ad avere delle difficoltà nella relazione sessuale. Vediamo come trattarla e il miglior rimedio a base naturale.

Anorgasmia

Con questo termine si intende una difficoltà da parte della donna di riuscire a raggiungere il massimo del piacere, quindi l’orgasmo, sebbene sia stimolata sessualmente. La donna che soffre di anorgasmia ha delle difficoltà a provare il piacere e molte donne, anche in base a delle ricerche, non hanno mai provato o raggiunto l’orgasmo.

Secondo una ricerca effettuata presso uno studio americano, l’anorgasmia sarebbe al secondo posto tra i disturbi di natura sessuale maggiormente diffusi tra il sesso femminile. Bisogna far presente e ricordare che questo termine equivale alla totale assenza di orgasmo e non di piacere durante l’atto sessuale.

La donna che ha problemi di anorgasmia manifesta una chiara difficoltà a raggiungere l’orgasmo o comunque giunge in ritardo, anche dopo una normale fase di eccitazione sessuale. Vi sono vari tipi di anorgasmia: di tipo primario, dove il disturbo è presente sin dalla vita sessuale della donna e secondario, quindi subentra in un secondo momento laddove non si sono mai manifestate problematiche del genere.

Oltre a questi due gruppi, si divide anche in anorgasmia generalizzata, quindi sempre presente portando a limitare anche il raggiungimento dell’orgasmo a livello clitorideo o coitale e situazionale che, come dice la parola, dipende da una serie di situazioni che precludono il raggiungimento del piacere.

Anorgasmia: le cause e sintomi

Oltre ai rimedi a base naturale come Femmax che possono migliorare la vita sessuale della donna e di conseguenza, anche del partner, bisogna capire quali sono i fattori e le cause per cui le donne soffrono di anorgasmia. Quando la donna avverte problemi di anorgasmia, uno dei primi sintomi è sicuramente la mancanza di raggiungimento dell’orgasmo, quindi di provare piacere.

Ai sintomi vanno aggiunte poi una serie di cause che possono essere sia di tipo fisico, ma anche psicologico. Tra le cause di tipo fisico ci possono essere alcune patologie che vanno proprio a inficiare sull’orgasmo e quindi il raggiungimento del piacere oppure alcuni problemi a livello ginecologico o l’assunzione di alcol e fumo che inibiscono le proprie prestazioni in camera da letto.

Con il passare del tempo si va incontro all’invecchiamento, ma anche ad alcuni cambi, non solo anatomici, ma anche ormonali che possono intaccare la sfera della sessualità. Durante la fase della menopausa si ha un calo degli estrogeni per cui anche il rapporto sessuale ne risente. Ci sono poi una serie di cause psicologiche, come la depressione e l’ansia riguardo le proprie prestazioni o la paura di non essere all’altezza.

Influiscono anche alcune esperienze negative legate al sesso o traumi che si sono vissuti, ma anche una minore o scarsa comunicazione dei propri bisogni e stati d’animo con il partner. Il difficile rapporto o la percezione che si ha di sé stessi e del proprio fisico, ma anche lo stress di determinate situazioni personali o sul lavoro sono cause che portano all’anorgasmia.

Anorgasmia: viagra naturale

Per contrastare l’anorgasmia e riuscire a vivere l’esperienza sessuale in modo soddisfacente per entrambi i partner, sono diverse le soluzioni anche naturali e la migliore è proprio Femmax. In commercio sono diversi i prodotti sessuali pensati per gli uomini come il viagra blu, Femmax è l’alternativa femminile.

Un integratore in compresse pensato e progettato per risolvere i problemi e conflitti legati alla sfera sessuale della donna. Femmax sblocca le passioni permettendo di lasciarsi andare e liberare gli impulsi e passioni che sono inattive da tempo. Grazie a questo integratore sessuale, si ha maggiore voglia di fare l’amore con un aumento dell’energia.

Gli orgasmi sono multipli e duraturi per un appagamento sia della donna, ma anche del partner. Porta la vita sessuale a un nuovo livello per entrambi i partner. Consigliato anche da molti esperti e consumatori proprio perché permette di prendere lo slancio e dare una nuova vita al sesso con il partner.

Grazie ai benefici e alla affidabilità, è riconosciuto e consigliato come il viagra naturale femminile. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Femmax è efficace anche perché ha ingredienti naturali che non hanno effetti collaterali o controindicazioni come il tè, il ginger che stimola i recettori e la Muira Pauma, una erba di origine amazzonica che è nota anche come l’albero della potenza, proprio per la sua capacità in quanto è un afrodisiaco e permette anche di combattere il problema della calvizie.

Una o due compresse sono sufficienti prima del rapporto sessuale, ma la posologia varia a seconda dei bisogni e necessità di ogni donna.

Dal momento che è originale ed esclusivo non è ordinabile nei negozi fisici oppure online, ma soltanto sul sito ufficiale compilando il modulo con le informazioni personali e inviarlo. Ha un costo di 39€ per una confezione, ma ci sono anche altre offerte di cui approfittare. Il pagamento è effettuabile con queste soluzioni: Paypal, carta di credito o contanti al corriere. Tutta la procedura di acquisto, ordine e consegna garantisce totale privacy.