Animali Fantastici è tornato quest’anno al cinema con Animali Fantastici – I Segreti di Silente dopo quattro anni (causa vari slittamenti da Covid-19) dal flop di I Crimini di Grindelwald. Quest’ultimo, come sappiamo, è stato il film della saga con meno incassi in assoluto al botteghino, il che ha mandato in crisi la produzione del film seguente e del futuro del franchise.

La pandemia, poi, ha fatto il resto, rallentando i lavori ma dando al tempo stesso spazio di manovra per aggiustare il tiro.

Animali Fantastici 4: tutto ciò che sappiamo sulla trama

Tutto questo, però, ha condotto da Warner Bros a riconsiderare il futuro della saga. Difatti, la conferma di Animali Fantastici 4 non è ancora ufficialmente arrivata: pare che la casa di produzione stia attendendo di tirare le somme degli incassi di I Segreti di Silente, uscito nelle sale ad aprile 2022 e nei mesi seguenti sui servizi di streaming.

Nei piani inizialmente annunciati dalla Warnes Bros, i film dovevano essere cinque, ma al momento perfino il quarto è in forse.

In teoria, la storia, stando a quanto dichiarato in passato da J.K. Rowling, dovrebbe proseguire per coprire i 10 anni di storia della magia arrivando al 1945, quando Silente sconfisse Grindelwald. I Segreti di Silente non si chiude però con un punto di domanda, anzi, risolve molti dei nodi della trama, dunque è difficile presumere di sapere come andrà avanti la storia nel prossimo capitolo, specie per Newt e i suoi amici.

Se il film uscirà, considerati i tempi di produzione, non possiamo sicuramente aspettarci niente prima del 2024.

Animali Fantastici 4: il cast

Eddie Radmayne, che nei tre film ha interpretato il goffo ma buono Newt, si è leggermente esposto durante un intervista con IndieWire in cui gli è stato chiesto del futuro della saga. Alla domanda sul fatto che il quarto film si possa fare o meno, ha risposto: “Non lo so. È più una domanda per J. K. Rowling e David Yates e la Warners, ma temo di non saperlo. Non posso aggiungere altro” e ha poi aggiunto “Mi piace interpretare Newt, è un uomo dolce”.

Possiamo presumere che rivedremo Eddie Radmayne nel suo ruolo di Newt, anche se al momento è impegnato con Netflix e The Good Nurse. Di certo, se il film si farà, sarà di nuovo Jude Law a interpretare Albus Silente. Ci aspettiamo di ritrovare Mads Mikkelsen nel ruolo di Gellert Grindelwald; Dan Fogler in quello di Jacob Kowalski; Alison Sudol nel ruolo di Queenie Goldstein; Callum Turner come Theseus Scamander; Jessica Williams come Professoressa Eulalie “Lally” Hicks; William Nadylam nelle vesti di di Yusuf Kama e infine Victoria Yeates nella parte di Bunty Broadacre. Questo dando però per scontato che i personaggi già visti tornino tutti, il che non è detto.

Si può dare per assodato anche il fatto che rivedremo in scena Credence Barebone / Aurelius Silente, ma in questo caso potrebbe esserci un cambiamento nel cast. Ezra Miller, che interpretava il personaggio, è stato recentemente arrestato in quanto colpevole di aggressioni e minacce, il che mette non poco a rischio la sua carriera non solo con la Warner Bros ma anche con la serie tv The Flash.