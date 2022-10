Anima Gemella: trama e cast della serie tv

Una nuova serie tv è in fase di lavorazione per Canale 5. Sono infatti attualmente in corso le riprese per lo show Anima Gemella, che prossimamente andrà in onda sul network, si presume direttamente nel 2023. La serie, che vede alla regia Francesco Miccichè, si comporrà di 4 episodi: parrebbero un po’ pochi, se non fosse che ognuno avrà la durata di 100 minuti, configurandosi quasi come piccoli film.

Anima Gemella: la trama della nuova serie

Al centro della storia raccontata troveremo Carlo, interpretato da Daniele Liotti, attore visto in Un figlio di nome Erasmus e Tutto colpa di Freud. Carlo è un medico affascinante e di talento, il cui carisma non tarda a farsi notare. Era sposato con Adele, di cui vestirà i panni Valentina Corti (Un posto al sole, Un medico in famiglia). Purtroppo la donna è venuta a mancare due anni prima dei fatti raccontati in Anima Gemella, lasciando dunque Carlo vedevo e col cuore spezzato.

Il bel dottore, infatti, è ancora impantanato nel lutto: non trova un modo per affrontarlo e per andare avanti. Nel tentativo di riuscirci si lancia in una relazione con una collega, Margherita, che è anche la migliore amica della defunta Adele. Nell’impeto del suo tentativo di voltare pagina, Carlo arriva a fare la proposta a Margherita, che accetta di sposarlo. Fin qui, sembrerebbe una trama poco “turbolenta”, ma l’imprevisto è dietro l’angolo.

Carlo crede davvero di voler convolare a nozze una seconda volta, ma all’orizzonte si staglia improvvisamente un ostacolo col viso da donna: Nina, una truffatrice che inganna le persone vestendo i panni della medium. Nina ha dalla sua una aitante bellezza e un fascino innegabile: è giovane e riesce a incastrare anche Carlo, convincendolo che durante le sedute con lei sia possibile contattare la moglie nell’aldilà.

Una tematica delicata, quindi, quella al centro di Anime Gemelle: l’elaborazione del lutto e anche tutti i modi in cui questo può, in un mondo non sempre gentile, venire strumentalizzato. La serie promette emozioni inattese e intense in grado di sconvolgere i due protagonisti, dei quali si approfondirà pian piano il background e la psiche. Se Carlo sarà senza dubbio ammaliato da Nina, quello che Nina non si aspetta è di venire a sua volta coinvolta da lui, dalla sua sensibilità e dalla sua intensità.

Anima Gemella: il cast della serie tv

Come già accennato, nel ruolo di protagonista troveremo Daniele Liotti accanto a Chiara Mastalli. Ma i due attori saranno accompagnati nell’avventura di Anima Gemella anche da altri nomi noti al pubblico italiano: parliamo di Alice Torriani, Matteo Sintucci, Alice Mangione, Davide Iacopini, Valentina Corti e Roberto Accornero. In ruoli non centrali ma ricorrenti vedremo anche Stefania Rocca (L’uomo che disegnò Dio, Dietro la notte) e Barbara Bouchet (Il tredicesimo apostolo, Ho sposato uno sbirro).

La serie trova la sua ambientazione principale in quel della città di Torino, infatti è stata prodotta con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte e con il patrocinio della città di Torino e della città di Lesa.