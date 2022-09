Angelo Madonia è uno dei ballerini di Ballando con le Stelle, l’ormai longevo programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno. Il giovane è nato a Palermo il 27 luglio 1984 e ha sempre dedicato tutte le sue energie alla danza, fin dall’età di undici anni.

Angelo Madonia: la carriera del ballerino di Ballando con le Stelle

Ha conseguito il diploma come geometra, ma era chiaro fin da subito che non sarebbe stata quella la sua strada. Infatti, la dedizione e la costanza lo hanno portato a ottenere subito grandi successi: è arrivato infatti a ballare al Teatro Massimo di Palermo e ha ottenuto grandi riconoscimenti anche nelle gare di ballo, persino a livello mondiale. Si è esibito nei teatri più disparati, anche all’estero (ha lavorato infatti in Inghilterra, in Russia e perfino in Cina!).

Un talento, il suo, che ha quindi fin da subito ottenuto riconoscimento e rispetto nell’ambiente della danza. Nel corso della sua carriera si è sempre messo alla prova, sperimentando anche il ruolo di direttore tecnico in diverse scuole di danza (tanto per dirne una, la Milano Lab Studio).

Il rapporto con il piccolo schermo e con lo show Ballando con le Stelle ha avuto inizio invece nel 2006, quando prende parte alla terza edizione della competizione facendo coppia con Pamela Camassa.

I due si classificano secondi, battuti all’ultimo da Fiona May e Raimondo Todaro. Ha poi seguito diverse ballerine nell’edizione 2021 (le ballerine “per una notte”, tra cui Rosanna Banfi, Claudia Gerini e Sandra Milo), arrivando nel 2022 a essere nominato tra i maestri ufficiali di Ballando con le Stelle: nell’edizione del 2022 fa coppia con la DJ e conduttrice Ema Stokholma.

Angelo Madonia ama la musica non solo in quanto ballerino, ma anche come musicista: suona infatti la batteria. Un’altra sua passione sono sicuramente i tatuaggi: ne ha tantissimi, come il lupo sulla mano sinistra e la rosa sul collo. Inoltre, dall’edizione del 2019, è divenuto giudice internazionale della World DanceSport Federation.

Angelo Madonia: la vita privata

Angelo Madonia è, dunque, un ballerino davvero affermato e conosciuto. Il suo profilo Instagram, infatti, è seguito da quasi 21 mila followers. Proprio nella sua biografia sul social network la prima parola che Angelo Madonia usa per descriversi, ben prima di “dancer” e “business owner” è: “dad”, “papà”.

Angelo Madonia è infatti padre di due figlie, Alessandra (età non specificata) e Matilde (di quattro anni). Le due bambine, che spesso descrive come “la sua felicità”, compaiono di frequente sul profilo Instagram di Angelo Madonia, che condivide su di esso tanti contenuti lavorativi e poi questo aspetto della sua vita privata.

La madre delle bambine non è mai presente nelle foto e non si evince se i due siano ancora insieme oppure no o, comunque, si sa ben poco del loro rapporto. L’unica foto che rimanda al matrimonio (forse) di Angelo risale al 2021 e lo vede immortalato in abito elegante accanto a una donna vestita da sposa e un altro componente della famiglia: tanti i commenti di auguri che fanno presumere si tratti della sua unione, ma sulla compagna di vita del ballerino non si sa nulla.