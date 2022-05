Angelina Lacour è la fidanzata di Sfera Ebbasta, con il quale hanno annunciato sui social la notizia della gravidanza a gennaio 2022. I due sono felicissimi e hanno scritto in un post Instagram che non vedono l’ora dell’arrivo del loro primo figlio, la cosa più preziosa.

Ma chi è la modella Angelina Lacour? Scopriamo insieme.

Angelina Lacour: chi è

Famiglia e carriera

Angelina Fiol Lacour ha per molto tempo vissuto in Spagna, ad Ibiza, ma è nata in Argentina il 31 maggio 1995.

Ha 26 anni e fa la modella. Appassionatissima di fitness, passione ereditata dalla famiglia e che sicuramente l’ha aiutata a diventare modella, va in palestra o si allena almeno cinque o sei volte a settimana. Sua madre praticava nuoto sincronizzato a livello agonistico, mentre il padre era un pugile dilettante.

La ragazza inizia a lavorare nella moda fin da giovanissima e riesce anche a diventare un’influencer molto seguita, girando il mondo per fare diversi shooting.

Vita privata

Nel post Instagram postato dalla ragazza, in cui vediamo il trapper Sfera Ebbasta in posa con il pancione della compagna, ha rivelato di essere incinta di 14 settimane. La coppia ha aspettato i canonici tre mesi prima di rivelare la notizia e hanno subito mostrato le immagini dell’ecografia. Anche quando si erano messi insieme, i due inizialmente erano rimasti molto riservati sulla loro relazione. Evidentemente non amano mettere in mostra niente fino a che sono sicuri.

Proprio a Ibiza ha conosciuto Gionata Boschetti, quello che noi conosciamo come Sfera Ebbasta, durante una vacanza del trapper. Sfera aveva interrotto da poco la sua relazione con Taylor Mega e quando ha conosciuto la modella, è scattata subito la scintilla.

La modella è alta quasi un metro e settanta e ha diversi tatuaggi e piercing. Ama ovviamente la moda, lo sport come abbiamo detto e il cibo salutare, passione che condivide con il compagno. Il trapper ha lanciato qualche anno fa una catena chiamata Healthy Color. Ciò non vuol dire che la modella non ami le ricette golose: ama la carbonara, i paccheri con gamberi e burrata e le torte al cioccolato. I due condividono anche la passione per gli animali. La coppia infatti ha un cagnolino di nome Freddy.