Sfera Ebbasta si è recato al Policlino San Donato per compiere un gesto di generosità nei confronti dei bambini ricoverati.

Sfera Ebbasta in ospedale per i bambini

Sfera Ebbasta si è recato al Policlino San Donato portando con sé alcune uova di Pasqua realizzate dal marchio del suo ristorante e per intrattenere per qualche ora i piccoli ricoverati al nosocomio e le loro famiglie.

“Grazie Sfera Ebbasta. Hai regalato un momento di svago e gioia ai nostri bambini. Tanto divertimento, per una giornata indimenticabile”, si legge in un messaggio pubblicato dalla struttura sanitaria come ringraziamento verso il cantante. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro dei social, dove in tanti lo hanno lodato per il suo gesto.

Sfera Ebbasta: il figlio

A gennaio 2022 Sfera Ebbasta ha annunciato che diventerà presto padre per la prima volta.

Lui e la fidanzata Angelina Lacour sono in attesa di un bebè, che hanno deciso di chiamare Gabriel. “Il nostro gioiello più prezioso”, ha annunciato la coppia via social mostrando per la prima volta le prime ecografie. A seguire i due si sono chiusi nel massimo riserbo per quanto riguarda l’arrivo del loro primo figlio, e al momento sui social sono tanti i fan che sperano di saperne presto di più.

Anche l’amore tra Sfera Ebbasta e Angelina Lacour è sempre stata vissuta dai due nel massimo riserbo e, a quanto pare, la coppia non ama sbandierare i retroscena della propria vita privata sui social. Il loro bambino dovrebbe nascere a giugno 2022, ma sulla questione non vi sono state ancora conferme.