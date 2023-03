Ormai sono trascorsi ben sette anni dal divorzio definitivo tra Angelina Jolie e Brad Pitt. L’attrice dopo tanto tempo passato a farsi vedere da sola pare avere di nuovo il cuore occupato: chi è il presunto nuovo compagno? Un nome c’è ed è quello di David Mayer de Rothschild e attualmente pare essere l’uomo che dopo tanti anni ha riconquistato il suo cuore.

David Mayer de Rothschild: chi è il nuovo fidanzato di Angelina Jolie

La nota attrice di Hollywood è stata paparazzata fuori da Nobu in quel di Malibù in compagnia di un uomo misterioso. L’identità di quest’ultimo è stata però presto svelata: si tratta di David Mayer de Rothschild che, a quanto pare, è colui con il quale Jolie si sta frequentando. Inutile dire che sono già nate numerose domande sulla presunta nuova relazione, ma ancora di più sono nati tanti interrogativi proprio su di lui: chi è? Che cosa fa nella vita? Quanti anni ha? Insomma, il web (e il mondo) vogliono sapere.

David Mayer de Rothschild è nato a Londra nel 1979 e da quello che di lui si conosce farebbe parte di una delle famiglie più ricche d’Inghilterra. L’uomo è figlio del banchiere Sir Evelyn de Rothschild (ex presidente della banca di famiglia e consulente finanziario della Regina Elisabetta II) e della sua seconda moglie Victoria Lou Schott. A differenza del padre, però, David Mayer de Rothschild ha scelto di seguire una strada professionale differente e ha voluto trasformare la sua passione in un lavoro vero e proprio. L’uomo è da sempre appassionato di natura e di animali e da ben 20 anni porta avanti la sua causa. Si è laureato con lode in Scienze Politiche e ha anche una laurea in Medicina Naturale e pensate che a già 20 anni aveva avviato la sua attività di merchandising musicale vendendola poco dopo.

Nel 2001 ha acquisito la proprietà di una fattoria biologica in Nuova Zelanda e all’età di soli 26 anni ha attraversato l’Antartide a piedi.

Il viaggio è sempre stata una sua grandissima passione e la questione sul cambiamento climatico è uno dei suoi punti di valore maggiore: da quanto ne ha la possibilità, infatti, cerca quotidianamente di sensibilizzare la popolazione sull’argomento. David Mayer de Rothschild è sicuramente un uomo dai valori molto saldi e molto importanti e il suo impegno nei confronti dell’ambiente e nei confronti degli esseri umani (ha anche lavorato come produttore di Playground, il documentario che tratta il tema dello sfruttamento sessuali dei bambini negli USA) occupa la maggior parte della sua vita.

La vita privata di David Mayer de Rothschild

David Mayer de Rothschild ha un fratello e una sorella maggiori. Stando invece alla questione sentimentale, sappiamo che l’uomo fino al 2020 era sposato con l’attrice Karina Deyko e i due vivevano insieme in una bella villa in California. La scintilla con Angelina Jolie è scattata nel 2023 e i due, per quanto ancora non ci sia nulla di così ufficiale, sembrano essere fatti l’uno per l’altra. Basti pensare che anche la stessa attrice ha da sempre a cuore i temi dell’ambiente e i temi umanitari, quindi non potevano che trovarsi d’accordo.