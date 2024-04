Lionel Richie, cantante e musicista statunitense, ha dovuto vivere episodi di razzismo durante la sua infanzia: oggi è una delle voci più famose della musica internazionale.

Lionel Richie oggi: tutto sulla sua vita

Il cantante Lionel Brockman Richie Jr. è nato a Tuskegee, negli Stati Uniti d’America, il 20 giugno 1949. Da piccolo vive da vicino molti atti razzisti. Ha infatti dichiarato in un’intervista:

La segregazione faceva parte della mia vita quotidiana, e non capivo come mai i miei genitori non mi parlassero mai delle loro sofferenze. Quando gliel’ho chiesto, hanno risposto: «Non volevamo che ti ponessi dei limiti».

In seguito agli studi la sua passione per la musica si concretizza nella formazione di svariate band. Nel 1969 entra a far parte del gruppo musicale Commodores come voce e sassofonista. Separatosi dalla band, nel 1982 esordisce come solista con il suo album omonimo che ottiene grande successo. Alcuni dei suoi successi sono i brani All Night long del 1983; Hello e Stuck on you dello stesso anno. All’apice della carriera, nel 1987, si prende una pausa dal successo e dalla musica a causa della malattia del padre, che morirà nel 1990. A proposito di questo arco di tempo Richie ha dichiarato in un’intervista:

Non sapevo che quella pausa mi avrebbe salvato la vita. Non era nei piani. Andavo veloce come un razzo, e sapevo che con un altro album non avrei avuto tempo per stare con mio padre, quindi mi sono fermato. Sono successe tre cose: ho vissuto quello che stava vivendo lui, ho divorziato e mi sono operato alle corde vocali. Qualcuno una volta ha detto: «È impossibile colpire un bersaglio in movimento, ma quando resti fermo sanno tutti dove sparare». Beh, sono stato colpito da tutto nello stesso momento.

Negli anni Duemila continua a pubblicare album musicali di successo, spaziando tra vari generi come quello del country.

Vita privata e curiosità

La vita di Lionel Richie non è riempita solamente dalla musica, ma anche dalla beneficenza. Ha infatti affermato:

Non sono troppo religioso, ma penso che la missione della celebrity vada oltre il ruolo in cui viene solitamente relegata. La missione che Dio mi ha assegnato regalandomi la fama è quella di dare voce a chi non ha voce e un volto a chi ne ha bisogno. Questo è il vero scopo della mia arte. E della mia vita.

Riguardo la sua vita sentimentale, Richie è stato sposato dal 1975 al 1988 con Brenda Harvey: con lei ha adottato un figlia, Nicole, nel 1983 e diventata oggi attrice. Il secondo matrimonio del cantante è quello con Diane Alexander, con la quale ha avuto due bambini: Myles Brockman e Sofia. Le nozze durano dal 1995 al 2004. Lionel Richie è diventato già due volte nonno, grazie ai due bambini della sua prima figlia, Nicole.