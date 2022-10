Angela Lansbury è morta nella sua casa di Los Angeles all’età di 96 anni. A comunicarlo sono stati i figli dell’attrice britannica. Chi era l’indimenticabile Jessica Fletcher de La signora in giallo?

Nata a Londra il 16 ottobre 1925, Angela Brigid Lansbury è stata un’attrice, doppiatrice e scrittrice inglese naturalizzata statunitense. Figlia del politico Edgar Isaac Lansbury, esponente del Partito Comunista di Gran Bretagna, e dell’attrice irlandese Moyna MacGill, ha coltivato sin da bambina la passione per la recitazione. Ha studiato recitazione in Inghilterra alla Webber-Douglas School of Singing and Drammatic Art per poi trasferirsi negli Stati Uniti con la famiglia dopo i bombardamenti di Londra.

Negli Usa, ha proseguito i suoi studi alla Feagin School of Drama and Radio. Per racimolare il denaro necessario per saldare la retta scolastica ha svolto lavori saltuari come quello di commessa in un grande magazzino.

Nel 1942, dopo aver tenuto un’audizione al Roseland di Broadway, ha cominciato a esibirsi come cabarettista e cantante in un nightclub di Montréal. Successivamente, sfruttando alcune conoscenze della madre che lavoravano nel mondo del cinema americano, superò i primi provini per la MGM.

A soli 19 anni, infatti, aveva già un contratto a Hollywood.

Dal teatro al cinema al piccolo schermo

Angela Lansbury ha ottenuto la prima candidatura agli Oscar per il film Angoscia del 1944 diretto da George Cukor in cui ha recitato al fianco di Charles Boyer e Ingrid Bergman e interpretava il personaggio della petulante cameriera Nancy. Una seconda candidatura è arrivata per la sua performance ne Il Ritratto di Dorian Gray del 1945 che le valse il suo primo Golden Globe.

Ha recitato, poi, in pellicole come Il disonesto nel 1947, adattamento cinematografico del capolavoro di Guy de Maupassant Bel Ami; Le ragazze di Harvey nel 1946 con Judy Garland; Sansone e Dalila nel 1949; La lunga estate calda nel 1958; o come la pellicola della Walt Disney Pomi d’ottone e manici di scopa del 1971.

L’attrice ha recitato anche a teatro. A Broadway, fu acclamata dalla critica per il suo primo musical Anyone Can Whistledel 1964. Dal 1966, ha ricoperto ruoli fondamentali in Mame, Dear World del 1969, Gypsy nel 1974 che le consentì di vincere tre Tony Awards. Un quarto Tony Awards le è stato conferito nel 1979 per la sua interpretazione di Mrs. Lovettnel musical Sweeney Todd: il diabolico barbiere di Fleet Street. Dopo due decenni d’assenza dal palcoscenico, ha ricominciato a esibirsi nel 2007.

Per il piccolo schermo, ha realizzato svariate collaborazioni, facendo parte del cast di numerose serie tv. Il ruolo più longevo che le ha consentito di raggiungere il grande successo, tuttavia, è stato quello di Jessica Fletcher in Murder, She Wrote ossia il titolo originale della serie meglio nota in Italia come La Signora in giallo. Il progetto si è protratto dal 1984 al 1996 mentre dal 1997 al 2003 sono stati realizzati quattro film per la televisione.

Premi, riconoscimenti e vita privata di Angela Lansbury

Tra gli innumerevoli riconoscimenti e premi ricevuti, Angela Lansbury è stata insignita dal governo britannico del titolo di Commander of the British Empire negli anni ’90 del secolo scorso. Nel 1995, è stata nominata Disney Legend e ha conquistato due stelle lungo la prestigiosa Hollywood Walk of Fame. Nel 2013, la regina Elisabetta II le ha conferito il titolo di Dama di Commenda dell’Ordine dell’Impero Britannico mentre nel 2014 ha ricevuto l’Oscar alla Carriera.

Per quanto riguarda la sua vita privata, ha sposato l’attore Richard Cromwell nel 1945 ma il matrimonio si è concluso dopo appena un anno, nel 1949, è convolata a nozze con l’attore e produttore Peter Shaw dal quale ha avuto i figli Anthony Pullen, nato nel 1952, e Deirdre Angela, nata nel 1953.