Showgirl, cantante ed ex modella, Angela Cavagna ha conquistato il mondo dello spettacolo anni 80/90 con il suo carisma e con le sue forme sensuali. Da Striscia la Notizia a Tristors e tanti altri, la showgirl nata Genova è finita in una discussione con Sabrina Salerno, anche lei ex showgirl e cantante. Perché le due avrebbero litigato? Questioni estetiche, a quanto pare.

Chi è Angela Cavagna: la vita privata della showgirl

Angela Cavagna è nata a Genova il 6 giugno 1966 sotto il segno dei Gemelli e attualmente ha 57 anni. I genitori sono Carlo Cavagna, lombardo doc, e Maria José, di origini sarde. Cavagna ha anche tre fratelli: Pierluigi, Stefano e Giancarlo. Gli studi di Angela Cavagna si orientano al mondo della danza: prima si dedica alla danza classica studiando alla Scala di Milano (è il 1980), poi un anno dopo si trasferisce a Reggio Emilia per frequentare una nuova scuola di danza molto prestigiosa. La passione per il ballo prosegue anche gli anni seguenti e Cavagna torna a Milano per frequentare nuovi corsi. Vola anche all’estero e si diploma all’Accademia Nazionale Grace Kelly e successivamente vince anche una borsa di studio importante.

La sua carriera debutta in teatro ed esordisce poi nel mondo dello spettacolo per le esibizioni dal vivo di Sabrina Salerno, per altro sua compaesana.

Il debutto televisivo arriva per Angela Cavagna nel 1989 con il programma Tristors, per poi arrivare anche a Striscia la Notizia, dove vestiva i panni dell’infermiera sexy, che non la risparmiò da critiche e polemiche varie.

Dopo l’esperienza a Striscia Cavagna negli anni 90 assume il ruolo di valletta nell’estivo TG delle Vacanze, condotto da Gigi e Andrea, noto duo comico dei tempi. Appassionata anche di musica, la showgirl Cavagna nel 1992 incide un disco intitolato Io vi curo, contenente brani sia in inglese, sia in spagnolo.

Protagonista di numerose riviste a carattere maschile, Angela Cavagna prosegue la sua carriera anche nel corso degli anni 2000. Conduce programmi come Unomattina di Rai1, mentre nel 2006 è concorrente del reality La fattoria.

Nel 2015 Angela Cavagna si sposa con Paolo Solimano, di professione imprenditore, con il quale ha deciso di andare a vivere a Tenerife.

Angela Cavagna: perché la showgirl ha litigato con Sabrina Salerno?

Tutto è nato a causa di alcune indiscrezioni su Sabrina Salerno. Sul web e sui giornali hanno infatti cominciato a circolare voci secondo cui la cantante di Boys si sarebbe sottoposta a un intervento chirurgico per aumentare il seno. Il pettegolezzo, in realtà, scorre imperterrito da anni e la showgirl Salerno avrebbe anche puntato il dito contro l’ex collega Angela Cavagna. Che cosa c’entra lei in tutta la situazione? Pare infatti che Cavagna, ai tempi, avesse rilasciato alcune dichiarazioni secondo cui il seno di Salerno sarebbe rifatto, alimentando la voce e spargendola un po’ ovunque. A causa di tali supposizioni, Sabrina Salerno decise di mandare l’ormai ex amica Cavagna in tribunale e il litigio sarebbe dunque esploso subito.

La questione del seno rifatto è continuata a lungo, tant’è che nel maggio 2023 Sabrina Salerno ha deciso di pubblicare il certificato della perizia sul suo seno che, stando alle parole dell’atto, sarebbe naturale. Tra frecciatine e colpi social, le due showgirl non hanno mai smesso di punzecchiarsi e il seno di Salerno continua a essere al centro del dibattito. Angela Cavagna, ovviamente, non ha perso tempo e ha prontamente risposto al certificato medico mettendo a confronto due foto: da una parte lei e dall’altra la collega ed amica. “Trova le differenze” ha scritto come caption del suo post Instagram, raccogliendo migliaia di commenti e di like.