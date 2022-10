Andrea Zilli: chi è il professore del Collegio 7

Il Collegio è tornato: il programma è giunto ormai alle settima edizione e da poco va nuovamente in onda su Rai 2. Una delle novità di quest’anno riguarda il corpo docenti, che ha infatti visto diversi cambiamenti nella sua composizione e l’ingresso di svariate new entry.

Andrea Zilli, Il Collegio 7: biografia del nuovo professore

Tra queste svetta Andrea Zilli, il più giovane del cast. Ma non solo: Andrea Zilli è anche il più giovane docente del Ministero della Pubblica Istruzione in Italia! Un successo non da poco per un giovane di oggi. Conosciamolo meglio.

Il professore è nato l’8 febbraio 1990 in Friuli, sotto il segno dell’Acquario. Si è laureato in Lingue e culture delle minoranze linguistiche e storiche (per la lingua friulana) presso l’Università degli Studi di Udine.

Ha poi conseguito anche la laurea triennale il Scienze religiose. Prima di diventare un professore, si è dedicato ad attività di grande importanza sociale: difatti è stato un educatore della comunità socio-educativa per i minorenni stranieri non accompagnati (MSNA) presso la Cooperativa Hanna House. In questa esperienza si è interfacciato quindi con ragazzi che sono stati abbandonati e hanno subito traumati, nel tentativo di aiutarli ed rieducarli. In merito, una volta lasciato il ruolo, ha detto: “Abbiamo aiutato moltissimi ragazzi che arrivano da situazioni di disagio socio-familiare […] Scelte e decisioni individuali di ognuno di noi, non modificano questo fatto.

Tutto ciò rimane valido anche nel momento in cui chi oggi ricopre un ruolo fondamentale come quello di educatore decide di lasciare i suoi incarichi”.

Poi è diventato insegnante di religione cattolica e discipline tecniche per le scuole primarie e secondarie, salvo lasciare il posto per prendere parte alla produzione del programma, con il suo piglio intelligente ma severo ed esigente nei confronti dei nuovi studenti dello show di Rai 2. D’altra parte, si tratta di un self-made man che si è molto impegnato nella propria formazione!

Andrea Zilli è stato inserito nel corpo docenti del Collegio 7 in qualità di professore di dattilografia.

Andrea Zilli: vita privata e curiosità

Come nel caso di altri nuovi professori del Collegio 7, anche sulla vita di Andrea Zilli si sa davvero poco. Lontanissimo dal mondo dello spettacolo fino a questo momento, ha anche cominciato a utilizzare i social da poco. Il suo profilo Instagram con un’unica foto risalente a gennaio 2021 che lo vede ritratto sulla neve, è seguito da quasi 600 persone ma è tornato attivo proprio in questi giorni con il ritorno del reality su Rai 2. I contenuti sono tutti prettamente correlati allo show e dunque non sappiamo dire, allo stato attuale, se Andrea Zilli sia single, fidanzato, sposato e se abbia o meno figli.

Si evince però una grande passione per ciò che fa. Sappiamo inoltre che conosce ben tre lingue: inglese, tedesco e russo. Magari nel corso del programma emergeranno nuovi dettagli riguardo il giovane Zilli: per il momento però non c’è dato sapere altro, né sembrano essere disponibili altri profili social da cui dedurre informazioni ulteriori rispetto a quelle appena esposte.