Andrea Piazzolla, ex assistente considerato da Gina Lollobrigida come un secondo figlio, ha ricordato la celebre diva italiana a Verissimo.

Andrea Piazzolla: il rapporto con Gina Lollobrigida

L’ex assistente di Gina Lollobrigida – a cui lei ha deciso di lasciare metà del suo patrimonio – è stato ospite a Verissimo, dove tra la commozione generale ha confessato alcuni retroscena sul loro legame, iniziato nel 2009 e durato fino al giorno della scomparsa dell’attrice.

Piazzolla ha rivelato che per lui il legame con la Lollobrigida sarebbe venuto prima di qualsiasi altro e ha anche scelto di chiamare sua figlia Gina, proprio come l’attrice.

“Gina veniva prima di tutto e tutti, anche dei miei genitori. Quando venivo invitato le chiedevo se aveva piacere a partecipare alle feste della mia famiglia, se diceva di no restavo a casa con lei. Per me era tutto”, ha dichiarato commosso, e ancora: “Ho conosciuto la mia compagna quattro anni fa circa a casa di Gina.

Perché io e la signora condividevamo tutto, anche gli amici. Quando ho conosciuto Adriana ho messo fin da subito le cose in chiaro, le dissi: sappi che io ho un compito e cioè quello di stare accanto alla signora Lollobrigida. Lei mi ha capito ed è venuta a vivere con noi a casa di Gina insieme a nostra figlia”.

Andrea Piazzolla nelle ultime settimane è finito nell’occhio del ciclone per via di alcune dichiarazioni fatte dal figlio dell’attrice, con cui sembra non abbia mai avuto un buon rapporto.

Gina Lollobrigida ha deciso di lasciare metà del suo patrimonio all’ex assistente e l’altra metà al figlio.